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HBL／帶隊近30年終結冠軍荒 李台英落淚迎夏威夷大禮

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
HBL女子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，陽明高中對上北一女，陽明蘇衡（中）狂拿20分，助球隊獲勝，比賽結束後激動歡呼。記者曾原信／攝影
HBL女子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，陽明高中對上北一女，陽明蘇衡（中）狂拿20分，助球隊獲勝，比賽結束後激動歡呼。記者曾原信／攝影

先是打破「4強魔咒」，陽明高中今天再改寫隊史最佳成績，且是扭轉最多15分落後，以61：53逆轉衛冕軍北一女中，勇奪隊史第一冠，讓帶隊將近30年的李台英笑說「終於輪到我」，陽明榮譽領隊、瑞士銀行台灣區總經理陳允懋更要實現「冠軍去夏威夷」的大禮，兌現這份超過10年的承諾。

李台英24歲就到陽明帶隊，今年1月過53歲生日的她說：「HBL第一屆是77學年，那時我高一，那年我在中興高中拿冠軍。當教練快30年，沒拿過冠軍，想說我不會只有球員有冠軍的命吧？謝謝球員，幫我拿一座冠軍。」

97學年首度率隊打進冠軍戰，陽明當年敗給普門中學無緣金盃，109學年開始年年「攻蛋」卻都在4強賽吞敗，今年總算有不同劇本，且是粉碎北一女中3連霸美夢。

昨天4強賽就帶領球員唱了劉德華〈今天〉的副歌「等了好久 終於等到今天」，李台英分享，這學年請的營養師、前中華隊國手蔣憶德，上課結束後放了這首歌，鼓勵全隊在最終日一起唱這首歌，歌詞也很符合心境，全隊都朗朗上口，今天如願在賽後記者會高歌「夢了好久，終於把夢實現」。

高一拿下新人后的蘇衡，昨天4強賽完成「大三元」，今天再繳出20分、10籃板，MVP熱門的她透露，全隊都十分努力，飲食控制、收手機和不斷的加練，大家一起拚下這座冠軍，「我們是值得的！」她透露高一時就和教練允諾，一定會帶陽明拿冠軍，今天完成諾言，「最後教練和我說我長大了，真的很開心。」

高三前鋒吳宣伶今天12分、13籃板也是首冠功臣，她落淚說，12強和8強時很不滿意自己表現，但教練覺說仍鼓勵說「相信自己」，別再讓自己失望，「下半場身體真的很累，快要抽筋，板凳席和教練團不斷鼓勵我不要放棄，很有機會。我想和教練講，我應該不會讓妳失望吧。」

HBL女子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，陽明高中對上北一女，最後陽明高中以61：53贏得冠軍，陽明高中球員們一起慶祝勝利。記者曾原信／攝影
HBL女子組決賽晚間於台北小巨蛋舉行，陽明高中對上北一女，最後陽明高中以61：53贏得冠軍，陽明高中球員們一起慶祝勝利。記者曾原信／攝影

陽明榮譽領隊、瑞士銀行台灣區總經理陳允懋（前排右一）允諾帶陽明去夏威夷，教練李台英感動落淚。記者曾思儒／攝影
陽明榮譽領隊、瑞士銀行台灣區總經理陳允懋（前排右一）允諾帶陽明去夏威夷，教練李台英感動落淚。記者曾思儒／攝影

陽明 中華隊 劉德華 籃球

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