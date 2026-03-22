HBL／破北一3連霸美夢 陽明終結4強魔咒奪隊史首冠

114學年HBL女甲冠軍戰上演「北市內戰」，尋求隊史首度3連霸的北一女中對決睽違16年再闖最終戰的陽明高中，第三節初落後15分的陽明靠一波18：1海嘯攻勢逆轉，最終在高三後衛蘇衡20分領家下以61：53破北一的不敗金身，迎接隊史第一座HBL女甲金盃。

北一女除挑戰隊史第4冠，也要尋求112學年14戰「全勝封后」後，再一次以不敗之身登頂；連5年闖進小巨蛋的陽明終結4強賽吞敗「魔咒」，尋求隊史第一座金盃。

今天開賽陽明靠王若臨罰球先馳得點，北一王若妍籃下打進、去年MVP彭郁榛飆進外線，助隊5：1超前。陽明靠罰球連拿4分扳平，彭郁榛再飆三分彈，王若妍中距離跳投也破網，陳柔安追加三分彈，北一一波8：0猛攻逼出陽明暫停。陽明暫停後連拿5分縮小差距，不過北一第二陣容在高一雙槍高子喬、張薰文連拿6分下再拉開差距，章宸語進球後領先擴大到21：10。

北一第二節進攻當機，7分14秒才靠彭郁榛補籃投進單節第一顆進球，但陽明也陷入得分荒，吳欣穎飆進外線帶動北一打出10：2攻勢，半場打完也握有31：19領先。

陽明上半場三分球7投盡墨，19罰也只有9中且出現13次失誤，下半場總算靠菜鳥陳芯投進第一記外線，這記三分彈讓陽明打出15：1反撲，5分10秒時差距縮小到34：35，也逼出北一的暫停。4分37秒陽明孫語婕快攻「三分打」得手還造成彭郁榛犯規，蘇衡再飆三分彈，陽明40：35反超。3分23秒彭郁榛還傷退，陳柔安也累積個人第4犯，讓陽明帶著46：42領先進入決勝節。

陽明吳宣伶第四節率先進球，蘇衡再投進打板三分球，陽明領先擴大到51：42。吳欣穎「3分打」為北一止血，張薰文也進球，北一追到47：51，不過陽明在吳宣伶打進兩球下回敬6：0攻勢，領先擴大到57：47。北一壓迫防守造成陽明連續失誤，陳柔安連拿6分讓北一回到戰局，陽明靠陳芯快攻回到6分領先，最後32秒蘇衡再切入得手，陽明最終就以61：53奪冠。

114學年HBL女甲冠軍戰上演陽明高中和北一女中的「北市內戰」。記者曾原信／攝影

北一章宸語（中）切入挑戰籃框。記者曾原信／攝影