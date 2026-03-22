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TPBL／馬克、貝奇雙洋將聯手 特攻輕取攻城獅

中央社／ 台北22日電
新北特攻洋將馬可(中)攻下31分。 TPBL提供
新北特攻洋將馬可(中)攻下31分。 TPBL提供

TPBL新北中信特攻今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著雙洋將馬可、貝奇一裡一外，聯手轟下53分、29籃板，終場就以95比75大勝對手，笑納2連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）特攻今天開賽就打出一波12比4的開局給對手下馬威，首節就以25比12取得領先，半場結束，仍繼續以51比36保有優勢。

第3節特攻靠著大中鋒馬可主宰禁區，單節拿下12分、8籃板，幫助球隊持續拉開差距，最多取得28分的優勢；第4節攻城獅還是無力反撲，只得看著特攻收下勝利。

特攻馬可（Marko Todorovic）攻下31分、18籃板，貝奇（Beau Beech）也挹注22分、11籃板，而他過去2場比賽一共投進11記三分球，是特攻重要的外線火力來源。

貝奇賽後接受轉播單位訪問時表示，「相較於隊友，我在場上的工作相對簡單，就是盡量找到空檔，然後把外線投進，當然，還是要很感謝隊友都有把球傳給我。」

貝奇也提到，射手要維持手感，就是得不斷的練習，每次團隊練習後，「我也都會特地留下來加練，才能維持好手感。」

新北特攻啦啦隊韓籍邊荷律應援。 TPBL提供
新北特攻啦啦隊韓籍邊荷律應援。 TPBL提供

特攻 攻城獅 籃球

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