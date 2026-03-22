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HBL／東泰教頭之子頂住壓力 季軍戰轟生涯新高逼出老爸眼淚

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
東泰高丁子權（中）打出本季代表作。記者曾原信／攝影
東泰高丁子權（中）打出本季代表作。記者曾原信／攝影

東泰高中今天在114學年HBL男甲季軍戰頂住能仁家商反撲，以68：63奪下勝利，許恩翔轟下全隊最高22分，總教練高丁國柱的兒子高丁子權也打出HBL代表作，三分球6投4中轟下高中新高的19分，好表現讓高丁國柱忍不住淚灑記者會。

「他小時候，我在當教練，一直沒有時間可以在他們身邊陪伴，一直滿愧疚。」高丁國柱提到，兒子選擇要打籃球時，自己心裡十分期待，「很期待他可以進到球隊，跟著我們一起出賽，今天看到他的表現，我其實很高興，非常高興。」

身為「名門之後」，國中就讀JHBL傳統強權明仁國中的高丁子權提到，國中畢業後沒有猶豫，加入東泰和爸爸同隊就是唯一選項，「一路走來，爸爸很支持我打籃球，放假時拿自己時間幫我訓練，也謝謝他每我上場機會，我自己也有把握住。」

身為教練的兒子，高二的高丁子權說：「壓力是有，這種壓力是我打籃球的動力。外界怎麼講，要用自己行動去證明。」他國中時期曾跟著當時就讀普門中學的姊姊高丁佩芸一起進到小巨蛋，他也和姊姊約定好，要帶她進來一次，今年實現承諾，且有爸爸一起，十分開心，「小巨蛋這個舞台，高中階段進來是不容易的事情，自己也把握住，在今年最後一場打出來。」

難得看到爸爸落淚，高丁子權笑說自己原本也有點想哭情緒，「他哭，我要忍住。」昨天4強賽只上場1分鐘，今天打將近18分鐘的高丁子權提到，賽前就有先冥想，想好上場先做好防守，進攻找自己空間和投籃手感，把握機會，能在高二的最後一場打出身手是一個肯定，下個賽季目標是接下主控任務，組織、帶領球隊再度挑戰小巨蛋。

高丁國柱透露，女兒前天特別做了兩個冠軍盃給自己和弟弟，儘管昨天四強賽吞敗，沒能爭奪隊史第一冠，但滿意球員今天季軍戰表現。

HBL男子季軍戰，能仁家商對上東泰高中，雙方持續拉鋸，能仁於第四節一度超前，最終仍由東泰贏得勝利，東泰高丁子權（中）拿下19分。記者曾原信／攝影
HBL男子季軍戰，能仁家商對上東泰高中，雙方持續拉鋸，能仁於第四節一度超前，最終仍由東泰贏得勝利，東泰高丁子權（中）拿下19分。記者曾原信／攝影

高丁國柱（中）和兒子高丁子權（右）、女兒高丁佩芸一同踏上小巨蛋舞台。記者曾思儒／攝影
高丁國柱（中）和兒子高丁子權（右）、女兒高丁佩芸一同踏上小巨蛋舞台。記者曾思儒／攝影

壓力 籃球 爸爸

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