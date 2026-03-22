籃球／國小籃賽開幕 南山雙星客串球評

由中華民國國民小學體育總會主辦的「2026全國小學籃球錦標賽」，昨天在新北市板橋體育館舉行盛大的開幕典禮，前台北市副市長李四川親臨現場祝賀，勉勵所有參賽小將「享受比賽、開心打球」，大會會長劉哲彰則是特別感謝運動部、新北市政府及多位民意代表的全力協助與相挺，共同為基層籃球打造優質的發揮舞台。

在備受矚目的社區俱樂部組賽事中，頭城TC憑藉出色的團隊默契以37：26擊退TOP新埔隊勇奪冠軍。總教練高天俊賽後受訪時點出，獲勝的最大關鍵在於團隊防守，「會防守才有辦法贏得冠軍。」由於陣中球員整體身材較為嬌小，頭城TC主打強悍防守並伺機轉換快攻的球風，其中防守核心林紘邑在場上成功牽制對手的主力進攻點與長人，功不可沒。

曾助南山高中大逆轉奪得HBL隊史第8冠的黃瀚陞和謝旻耕也受邀出席開幕典禮，兩人更在現場擔任起一日電視球評。看著現今擁有完善室內場館及國家、企業大力贊助的小學賽事，謝旻耕坦言感到相當羨慕，他回憶自身國小時期多半只能在室外場地打球，因此特別呼籲小球員們要好好珍惜現在優渥的環境。

針對基層小將的未來發展，兩位南山球星不約而同地強調了「學業」的重要性。謝旻耕提醒，即便踏上籃球路也絕對不能荒廢學業，必須維持好基本的課業基礎；因傷無緣高三賽季的黃瀚陞也提到，打籃球需要極大的毅力與堅持，傷病經驗讓他深刻體會到培養「第二專長」不可或缺。目前正積極準備大學學業並計畫赴美深造的黃瀚陞，最後更以「相信自己，然後不要放棄」，作為對台灣基層籃球幼苗最真摯的期勉。

五年級組賽事同樣戰況激烈，冠軍賽中雲林土庫國小以33：19擊退新北永平國小，土庫國小教練龍弘元賽後指出，這座冠軍歸功於教練賴香伶賽前的影音分析，成功壓制敵方主力，加上確實把握快攻機會成為致勝關鍵；他也特別肯定王芷渝漸趨成熟的球技，以及黃樂蓁的過人膽識，並將這份全隊以強烈求勝心造就的榮耀獻給學校。

五年級男籃賽事方面，台北市北投國小在延長賽中以54：50力克新北安坑國小。北投國小教練黃湘雯強調，面對高大對手首重防守與卡位，進攻端則高度仰賴擋人與傳切戰術。