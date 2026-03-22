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HBL／新人后熱門「準絕殺」 永仁1分險退南山奪季軍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
永仁1分差驚險擊敗南山，全隊開心進場慶祝。記者曾原信／攝影
永仁1分差驚險擊敗南山，全隊開心進場慶祝。記者曾原信／攝影

114學年HBL甲級決賽今天進行最終日賽程，率先登場的女甲季軍戰就毫無冷場，南山高中永仁高中激戰到最後一刻，永仁靠菜鳥後衛吳沛萱最後3秒的致勝拋投破網，驚險以83：82擊敗南山，教練時超傑形容贏球是這個賽季的「最好結局」。

永仁第一節打完握有25：11領先，但優勢第二節全部花光，下半場還數度落後，高一吳沛萱在緊要關頭挺身而出，打滿全場攻下21分、5籃板、6助攻、5抄截全能數據，笑說平常沒特別練拋投，投進帶有些運氣成分，連自己都想喊「Oh my god我好帥」。

吳沛萱昨天首次踏上小巨蛋舞台，坦言緊張到聽不到場邊的喊聲，大比分敗給衛冕軍北一女中後有點懊悔，「今天第一節就要拿出最擅長的東西幫助球隊，也幫高三學姊有完美句點。」

時超傑提到，吳沛萱雖僅158公分，但聰明、有想法，透過體能彌補身高的缺陷，相信能愈打愈好。

永仁吳宜蓓切入遭阻。記者曾原信／攝影
永仁吳宜蓓切入遭阻。記者曾原信／攝影

吳沛萱成為今年「新人后」熱門，去年為永仁帶回新人后的黃翊蓁也有30分、19籃板表現，加上將近190公分的喬麗爾下個賽季將升上高中，115學年大有可為。

南山第一節僅拿11分，但第二節灌進32分，包含幾乎壓哨的追平球，半場打完和永仁43：43戰平；第三節永仁在黃翊蓁強攻禁區下一度拉開差距，雖遭南山三節打完追到2分差，但黃翊蓁和吳沛萱第四節裡外聯手，助隊打出9：3的開節攻勢，領先再拉開。

永仁後衛吳沛萱切入。記者曾原信／攝影
永仁後衛吳沛萱切入。記者曾原信／攝影

南山展現韌性，謝依臻罰球、林念臻切入縮小比分，黃苡涵第一記三分球破網更助隊73：73追平比分。林念臻「三分打」追平後罰進超前分，個人連拿7分下讓南山最後握有82：81領先，無奈被吳沛萱投進最後3秒「準絕殺」，最後的致勝一擊跑出空檔卻傳球失誤，不過第一年帶隊的總教練文祺仍肯定球員展現的拚勁。

「今天就是該繳學費，最後一個戰術有執行出來，我也和小朋友說沒有關係，輸在5分內都是教練球，我會扛下這責任，你們已經打出一場記憶猶新的比賽，而且是場讓人感動的比賽。」文祺說。

永仁中鋒黃翊蓁（左）攻下30分、19籃板，助永仁收下季軍。記者曾原信／攝影
永仁中鋒黃翊蓁（左）攻下30分、19籃板，助永仁收下季軍。記者曾原信／攝影

永仁高中 南山高中 籃球

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