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HBL／松山明拚南山最多8冠紀錄 教頭點名限制南湖幸宇勝成關鍵

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
松山連續兩年闖進到決賽，距離二連霸和隊史第8冠差最後一步。記者葉信菉／攝影
松山連續兩年闖進到決賽，距離二連霸和隊史第8冠差最後一步。記者葉信菉／攝影

HBL男子組衛冕軍「綠色神盾」松山高中，今天在4強賽與能仁家商展開激戰，最終以4分差距險勝，距離2連霸僅差最後一步，教練葉韋喬指出，今年這批球員能打到8強就已經算是達標，能走到今天這一步都是日復一日訓練換來的成果，他也提到明天與南湖的冠軍賽，如何限制今天拿下34分、20籃板的幸宇勝，將會是一大關鍵。

松山去年奪下隊史第7冠後，面臨不少主力畢業的戰力流失，讓他們的衛冕之路可說是困難重重，不過在從8強賽苦戰脫穎而出後，今天4強賽面對能仁他們又在一場激烈的拉鋸戰中，於第四節成功翻轉戰局，最終以4分差距險勝能仁，明天將與南湖爭奪冠軍，如果贏球將能追平南山的男子組最多8冠紀錄。

談到衛冕之路走得相當辛苦，教練葉韋喬直言，今年球隊主力很多過去都是素人出身，所以對於他們的執教是相當嚴厲，「我甚至還跟他們說過他們不適合打球，但這是要讓他們知道，要想要走到這一步每天都必須付出努力，今天能夠重回冠軍賽，就是他們努力的成果，希望他們明天都不要留下遺憾。」

對於冠軍賽將遭遇強敵南湖，葉韋喬直言，今年松山是一步一步走，所以在8強結束後都將重心放在研究4強對手能仁上，也不敢去想下一步怎麼走，「不過南湖與能仁都是非常好的球隊，球風也很相似，對我們來說，能夠走到這一步，就是把最基本的做好就好。」

南湖幸宇勝在今天4強賽單場豪取34分外帶20籃板，葉韋喬也直言如何限制他的破壞力與籃板衝搶，將會是一大關鍵，「讓這樣身高的球員搶下那麼多籃板，本來就不是一件常見的事情，今天回去我們也會好好研究看看他衝搶的習性，希望能夠有效限制他。」

能仁家商 籃球

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