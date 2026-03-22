運動人生／體能、防守、投籃 鄭志龍把3件事做到極致

「球迷的掌聲、裁判的哨音、對手的臉色，是離開球場最讓人懷念的事。」叱吒台灣籃壇一、二十年的鄭志龍，談起自己的球員生涯，直言「飛駝隊那兩年是身心發育與技術轉型的關鍵期，很慶幸遇到張克佑教練」。

「張克佑的嚴格，並非追求形式上的死板一致，而是追求思想上統一。」鄭志龍說，很多人覺得教練不該替球員設限，但他認為在球員養成階段，那樣的要求是絕對必要的。

他說，進飛駝隊前，他的投籃命中率並不穩定，張克佑教練只讓他專注「體能、防守、投籃」三件事，看似簡單的三項指標卻是涵蓋職業籃球最核心的靈魂。他回憶，當時的訓練極度枯燥無味，大量的訓練時間花在各種移動後的投籃，不斷地訓練在體能極限下出手，「那種被設限的訓練，讓我被迫去理解自己的身體重心，去修正每一個細微的出手動作」。

「球權靠紀律創造 非靠身價」

「跳得再高、跑得再快，球放不進籃框，前面做的都白費了。」張克佑這句話迄今仍深烙在鄭志龍心中。他說，經歷過嚴格的限制，球員才能真正知道自己的「特點」與「缺點」在哪裡，就像蓋大樓，教練幫他打下了最深的地基，才讓他在後來的「宏國時代」能夠無止境地向上發展。

鄭志龍說，在宏國隊鼎盛時期，即便球隊擁有多名高薪洋將，但本土球員在場上的主導權與存在感極強，那是因為大家在張克佑等籃壇前輩薰陶下，養成「球場空間與球權是靠紀律創造出來的，不是靠誰嗓門大或誰身價高」的信念，「宏國隊成為經典是因為攻防有紀律」，當時的球員非常清楚自己在戰術體系中的位置，進攻時球的流動是為尋找最高機率的空檔，防守時每一輪轉都充滿了默契與責任感，「在戰術框架下發揮個人才華」的打法讓宏國隊的比賽充滿了觀賞性。

球員生涯讓鄭志龍最難忘的一場球賽是一九八六年第一次當選國手參加在馬尼拉舉行的亞青賽。他說，當時被視為「不入流」、各隊不重視的中華隊，首戰即大勝衛冕的南韓隊，次戰對上身材高大的大陸隊只輸兩分，「有機會贏卻沒掌握好」，但那場比賽對他人生重要的啟示就是即使落後也不能放鬆和放棄。

回首鄭志龍球員歲月，從飛駝隊磨練、宏國隊輝煌到中國男子籃球職業聯賽ＣＢＡ的拓荒，貫穿其中的關鍵字始終是「基本功」；他在告別球員生涯時勉勵後輩，縱使體能條件優異還是要練好基本功，在場上不要只想著扣籃，想著什麼樣的動作比較帥，籃球的真諦是，無論什麼動作和方式投進籃框就是兩分，就像老教練張克佑說的：「兩分最可愛」。

對鄭志龍來說，籃球從不複雜，只要能把「基本的事」做到極致，就能在場上找到真正的自由；他從張克佑教練手中接過的不只是籃球技術，更是一種對待職業的敬畏之心，這份修煉心法至今依然是所有籃球員最珍貴的啟示錄。