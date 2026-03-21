運動人生／鄭志龍：籃球不是個人秀 更非軍備賽

「現代球員穿著昂貴球鞋、請了私人訓練師、練著各種複雜運球動作，讓我感到憂慮。」鄭志龍說，球員追求華麗的胯下運球、後撤步跳投或模仿ＮＢＡ球星招式，但沒有體能，再好的技術在第四節都會變形。

鄭志龍說，籃球的本質是找出空檔並把球投進，空檔投進聽起來像廢話，但卻是目前台灣球員最不穩定的環節；他觀察過年輕球員花一小時個人訓練竟只投了六十顆球，若連最基本體能都無法支撐四節比賽、防守腳步都跟不上對手，最基本的空檔投籃都無法把握，練再多花稍動作也只是空架子，基本功扎實自然讓戰術簡單有效。

他認為，現代球員接受的資訊破碎且快速，他總告訴球員，教練提供的戰術只是導航地圖，開車的人始終是球員自己，鼓勵球員在場上展現個性，但前提是必須建立在「團隊紀律」框架內，「我最擔心的不是球員能力不足，而是球員失去了對籃球純粹的熱愛，僅將其視為一份高薪工作，忽略在場上與隊友共鳴的快感」。

鄭志龍對台灣年輕球員的「苦口婆心」，背後藏著的是他對籃球最深沉的愛；他認為，籃球不應該是個人秀的伸展台，更不應該是資本堆砌的軍備競賽。他提到台灣職業男子籃球聯盟ＰＬＧ和台灣職業籃球大聯盟ＴＰＢＬ合併失敗的僵局及球員身價飛漲現狀，警告經營者若不具備「把餅做大」共識，即便合併成功，內耗依然存在。

「問題根源不在賽制或規章，而在於經營者的觀念。」鄭志龍說，當所有老闆都以「奪冠」為單一目標，願意支付超乎常理的薪資搶奪球員，這正是導致「球員溢價」現象的元凶，若球團任意讓這種「口袋戰爭」持續下去，台灣職籃將面臨殘酷的淘汰問題。

他建議，職業聯盟應更專注於市場行銷與賽事品質提升，台灣籃球才能有真正扎實的文化。