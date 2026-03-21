運動人生／從明星球員轉任立委再回歸籃壇 籃球博士鄭志龍再拚奧運

●永不放棄的籃球博士 「籃球博士」鄭志龍不僅是橫空出世的「空中飛人」，更是四至六年級生籃球迷的「時代記憶」；他在籃壇獲得無數美譽，讓更多國人愛上籃球，也激發籃球「後浪推前浪」動力。 籃球教會鄭志龍的是扎實基本功和永不放棄態度，他正全力推動三對三籃球比賽，希望帶著中華隊進軍奧運殿堂。

四十年前，十七歲、身高一八七公分的他，展現空中飛人美技捧回全台首度扣籃大賽銀杯；幾個月後，在高雄國際青年邀請賽熱身時，正面雙手灌破籃框而圈粉無數。驚人滯空力、精準跳投及從容不迫的場上判斷替他贏得「籃球博士」美譽，五十七歲的鄭志龍至今仍懷著籃球奧運夢。

台灣籃壇令人印象深刻的「暴力美技」不多見，能和鄭志龍媲美的是「野獸」林志傑；即將在下月退役的他，二○○三年底代表台啤參加ＳＢＬ超級籃球聯賽時，單臂灌籃讓籃架「腰彎」、籃圈「抬不起頭」，他加盟職籃選擇「十二號」球衣就是向偶像鄭志龍致敬。

17歲青年國手 19歲披中華隊戰袍

國人眼中「中華隊永遠的十二號」鄭志龍成名極早，十七歲就當選青年國手，率領中華隊在亞青盃拿下季軍，兩年後亞青盃差點贏了人高馬大的中國大陸隊，最後雖獲得亞軍，卻創了中華隊史上最佳紀錄。他十九歲披上真正的中華隊戰袍，刷新最年輕當選成人籃球國手紀錄。

鄭志龍大學學業尚未完成就提早入伍並進入國軍「飛駝隊」打球，素以嚴厲著稱的教練張克佑扎實了他的基本動作，也讓他從「空中飛人」蛻變為「籃球博士」。

三劍客 鄭志龍（左起）、周俊三和朱志清三位球員，被稱為中華職籃「三劍客」。本報資料照片

打下宏國王朝 赴陸曾是姚明隊友

一九九四年至一九九九年中華職業籃球聯盟四個多球季，鄭志龍獲得職籃元年三分球王、二年的季後賽最有價值球員ＭＶＰ、四年的冠軍戰ＭＶＰ，更率領宏國拿下職籃二、三、四年的三連冠，創造「宏國王朝」。後來職籃聯盟因財務問題停止營運，他轉到對岸成了美國職籃ＮＢＡ前球星姚明的隊友，二○○二年一月六日以親民黨立委身分進入立法院前夕，他於台灣甲組聯賽賽場上宣布退休。

當天，他上場九分鐘得六分，自嘲「平了喬丹生涯最低單場得分紀錄」；他感性告別球迷「籃球豐富了我的人生，更啟發了我永不服輸的拚勁。」強調不會離開籃壇、體壇，只是轉換跑道到立法院扮演體育界前鋒。不過，三年立委任滿沒選擇連任，他重回籃壇，在海峽兩岸的數支球隊擔任教練，數年前卸下球隊總教練後，與旺寶集團董事長吳同喬全力推動「三對三」籃球賽。

推動「三對三」 呼籲選手從小培養

鄭志龍說，三對三強調「快、靈、準」，在縮短比賽時間與較小場地中，身高不再是絕對統治力，移動速度與外線準頭反而能成為致命武器，場上每個人都必須具備運球、傳球、外線投射與護框能力，「大個子要能投三分，小個子要能扛籃下」，快節奏的比賽讓球員幾乎沒有喘息機會，對球員技術及體能的極限考驗，是最迷人之處，「三對三偶然性強，具備極高翻盤性，這種特性對身材條件不占優勢的台灣球員來說，無疑是個福音」。

鄭志龍坦言，投入三對三籃球不在人生規畫中，但是隨著台灣職業籃球陷入雙聯盟紛爭、人才過剩與溢價泡沫的泥淖，他開始思考台灣籃球是否有另種可能？因此與吳同喬合作推動三對三籃球賽，但他們堅決反對把三對三當成五對五退役或無法上場球員的去處，必須從小培養專職三對三選手。

「我與吳董正在為台灣籃球買一張通往二○二八年洛杉磯奧運門票…」鄭志龍說，五對五要進奧運的難度極大，三對三是台灣最有機會的路徑，蒙古女籃可以打到世界盃第二，新加坡聘請世界級教練迅速提升實力，台灣沒理由做不到。

從「籃球博士」到「三對三推手」，鄭志龍那顆追求純粹籃球的心從未改變，他正試圖改寫台灣籃球基因，讓這項運動能與城市、國際接軌。