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HBL／末節14：2攻勢逆轉戰局 松山險勝能仁連兩年晉級決賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
松山王浚善（左2）拿下15分，幫助球隊晉級冠軍賽。記者葉信菉／攝影
松山王浚善（左2）拿下15分，幫助球隊晉級冠軍賽。記者葉信菉／攝影

HBL男子組四強賽今天在南湖率先搶下首張冠軍賽門票後，衛冕軍松山高中也與能仁家商展開激戰，前三節打完還6分落後的松山，在末節打出一波14：2的攻勢逆轉戰局，最終更以66：62險勝能仁，將與南湖爭奪冠軍。

去年拿下隊史第7冠的松山，今年則是再度闖進到小巨蛋4強賽，並碰上同樣為傳統勁旅的能仁，雙方也在今天打出一場激烈的拉鋸戰，在上半場不斷互換領先。

易籃後，松山一度出現進攻熄火的狀況，單節僅拿下12分，讓能仁反取得6分領先；比賽最後7分半鐘松山再度追平比數，甚至還在周昱陳、王浚善進球，潘彥銘兩罰俱中後打出一波16：2的攻勢，反取得8分領先，而能仁則是直到比賽最後3分半鐘才回神，由李育誠在籃下進球止血，陳建勳則是在弧頂投進三分球，加上莊肇紘的二波進攻得分，讓雙方重新回到拉鋸。

倒數46秒能仁葉以勒投進三分球，但松山周昱陳一條龍上籃得分，松山在倒數37秒再度取得3分領先，而能仁下一波進攻葉以勒三分線外空檔出手未能命中，錯失追平機會，最終松山就以4分差距險勝，距離二連霸以及追平南山最多8冠紀錄僅差最後一勝。

能仁家商 籃球

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