TPBL／特攻猛轟17記三分球退海神止敗 雲豹也輕取戰神終結低潮

3連敗的新北中信特攻今天在主場新莊體育館出戰墊底的高雄全家海神，在阿巴西、飛克、貝奇攜手攻下69分，團隊投進17記三分球下，以118：91擊敗海神止敗，勝率也重回5成。

特攻在過去3場比賽都以個位數分差吞下敗仗，其中包括以2分差距不敵海神後，今天回到主場再戰海神也成功復仇，特攻今天上半場就展現多點開花的攻勢，包括阿巴西、馬可、飛克和貝奇得分都在9分以上，其中貝奇一人就砍進4記三分球拿下12分，幫助特攻取得13分領先。

易籃後特攻火力絲毫不減，阿巴西個人單節再度灌進12分，幫助特攻單節再拉出35：23的攻勢，一度取得30分的領先優勢，讓比賽勝負提前底定，最終特攻也在阿巴西、飛克、貝奇3人得分皆在20分以上下，以27分差距大勝海神，終止3連敗。

攻下全場最高24分的貝奇則將功勞歸於團隊，「今天能贏球，歸功於團隊良好的分工與流暢的球權轉移，隊友不斷創造空檔讓我能專注於進攻、投射。」貝奇也提及，球隊在過去幾周持續調整，雖然過程不盡理想，但這場勝利正是團隊努力的成果。

飛克同樣強調團隊籃球的重要性，指出全隊送出31次助攻是勝利關鍵之一，「在場上與馬可等球商相當高的隊友一起打球非常舒服，他們總能把球順利地在空檔傳到我手上。」而談及先前遭註銷後再度回歸，飛克坦言那段時間較為煎熬，「唯一能做的，就是讓自己持續維持好的身心狀態，等待機會到來並全力把握。」

至於另外一支3連敗球隊桃園台啤永豐雲豹也在今天順利止敗，雲豹今天作客台北台新戰神主場，儘管戰神在本場比賽迎回洋將梅克，但雲豹今天團隊火力全開，包括高錦瑋、克羅馬、迪亞洛、林信寬得分都達雙位數，最終以99：73輕取戰神，終止3連敗。