HBL／蘇蘅大三元陽明打破4強魔咒退南山 暌違17年重返冠軍賽

HBL女子組四強賽，今天在衛冕軍北一女率先搶下本學年第一張冠軍賽門票後，另一支奪冠熱門勁旅陽明高中也在與南山高中之戰一路領先，在蘇蘅拿下10分、10籃板、11助攻「大三元」助威下，最終陽明就以78：57擊敗南山，繼97學年度後再度挺進到冠軍賽。

過去5年都踏上小巨蛋4強舞台，但卻都在首日都輸球無緣爭冠的陽明，今年再度展現爭冠實力，在今天的4強賽面對南山，陽明也在上半場就展現多點開花的攻勢，其中許語珊上半場拿下13分，幫助陽明以39：29領先進攻熄火的南山。

易籃後，陽明再度拉出一波20：2的攻勢，將領先優勢一口氣擴大到25分以上，儘管南山持續苦追，在第四節一度追到20分以內的差距，但最終陽明仍是以78：57擊敗南山，打破過去5年的4強魔咒，明天將與北一女爭奪冠軍。

陽明在今天共計5人得分上雙，其中蘇蘅拿下10分、10籃板、11助攻大三元，許語珊17分、吳宣伶16分；南山則以謝依臻15分最佳。