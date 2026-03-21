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UBA／兩節得分在10分以下吞3連敗 健行連11年晉級4強拉警報

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台藝大賞給健行3連敗。圖／大專體育總會提供
台藝大賞給健行3連敗。圖／大專體育總會提供

UBA公開男一級8強賽進入白熱化階段，其中苦吞2連敗的健行科大，在今天與台藝大之戰再度失準，雖然第二節拿下36分，但卻有2節得分在10分以內，最終以68：73苦吞3連敗，晉級4強之路陷入絕境。

從104學年度至今已經連續10年都打進到4強賽的健行，本學年預賽雖然又打出14勝1敗佳績，僅面對政大吞下1敗，但進入到複賽後健行雖然在首戰險勝中信學院，但接下來面對黎明、國體大都吞下敗仗，晉級之路拉響警報

而今天與台藝大的關鍵戰，健行卻又出現進攻熄火的狀況，在首節僅拿下10分，以13分落後給台藝大，儘管第二節健行找回進攻火力，單節拿下驚人的36分，比起台藝大的15分多出21分，反取得8分領先；但末節健行熄火的狀況變得更加嚴重，被台藝大拉出一波18：5的開節攻勢，讓台藝大在比賽最後階段取得領先，最終也以5分差距取勝收下2連勝，至於健行則是苦吞3連敗，晉級4強之路難度遽增。

台藝大今天以徐堂琪攻下22分最佳，王威翔則有15分；健行廖本謙與陳威宇皆攻下17分，但得分大多集中在第二節。而今天首場比賽虎尾科大則是以80：63擊敗輔大，拿下8強賽第二勝。

警報 輔大 科大 籃球

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