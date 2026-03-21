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HBL／進攻贏掌聲、籃板贏勝利 幸宇勝34分20籃板帶南湖寫歷史

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
南湖幸宇勝（中）拿下34分外帶20籃板。記者葉信菉／攝影
南湖幸宇勝（中）拿下34分外帶20籃板。記者葉信菉／攝影

雖然身高僅172公分，但南湖後衛幸宇勝在今天與東泰的4強賽中，全場猛轟32分還外帶20籃板、5抄截，用新生代「南湖戰神」的表現幫助南湖以79：71擊敗東泰，收下校史首張決賽門票，賽後幸宇勝也表示，教練曾跟他說過進攻能贏得掌聲、籃板則能贏得勝利，所以自己靠著拚勁抓下生涯新高的20籃板。

幸宇勝去年在Jordan THE ONE一對一錦標賽一路過關斬將前進紐約，最終站上世界4強賽舞台，展現極佳的個人能力，不過本學年預賽他卻一度受到傷勢所苦，直到12強複賽才歸隊，而他在8強賽階段更是繳出平均15.2分、11.7籃板、3.7抄截的攻守俱佳數據。

而今天登場的4強賽，幸宇勝更是在南湖上半場打完還落後的情況下，先是鎖死東泰指揮官箭頭全億，在進攻端更是大爆發，在下半場豪取23分，幫助南湖逆轉戰局，最終以8分差距拿下校史首張決賽門票。

談到今天下半場的瘋狂得分表現，幸宇勝賽後也坦言確實有點「打瘋了」，甚至有一些不合理的出手發生，讓他也一度向隊友周佑承致歉，「我有跟他道歉，因為他叫我傳球給他，我就跟他說對不起我打瘋了。去年我進攻次數真的很少，就是專注在做好防守，今年我則是一直去要球，加上進攻手段也變比較多。」

對於抓下生涯新高的20籃板，幸宇勝也直言把教練曾對他說過的一句話放在心中，「教練說過，進攻能獲得掌聲，但籃板可以獲得比賽勝利，所以我一直都知道籃板的重要性，今天就是靠著那股想贏的拚勁。」

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