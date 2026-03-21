HBL／幸宇勝戰神附體狂轟34分外帶20籃板 南湖逆轉東泰首闖決賽

HBL四強賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，男子組首場賽事就由東泰高中與南湖高中上演激戰，上半場東泰靠著紀伍柏俊、羅雄威輪番開砲一度取得領先，但南湖幸宇勝下半場猶如戰神附體，在他全場猛轟34分抓下20籃板領軍下逆轉戰局，最終以79：71擊敗東泰，搶下隊史首張冠軍賽門票。

身高172公分的幸宇勝，去年曾在Jordan THE ONE一對一錦標賽一路過關斬將前進紐約，最終站上世界4強賽舞台，而在今天的HBL四強賽上他也展現強大的個人能力。

在上半場打完南湖還8分落後東泰的情況下，易籃後，東泰卻突然出現熄火的狀況，反觀南湖在幸宇勝領軍下拉出一波12：3的攻勢逆轉戰局，儘管許恩翔連續得分幫助東泰止血，但火力全開的南湖單節灌進28分，幫助南湖三節打完反取得5分領先。

幸宇勝在下半場不僅先是透過防守讓東泰後場失誤連連，隨後更轉入得分模式，在第四節一度連續得分，幫助南湖一口氣擺脫東泰糾纏，最終南湖就在他全場猛轟34分外帶20籃板、5抄截領軍下，以8分差距逆轉東泰奪下校史首張冠軍賽門票。