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HBL／小巨蛋生涯首秀狂飆全隊最高20分 張薰文：當作場邊沒人

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
北一女中高一張薰文（中）拿下全隊最高20分。記者葉信菉／攝影
北一女中高一張薰文（中）拿下全隊最高20分。記者葉信菉／攝影

HBL四強賽今天在台北小巨蛋登場，也是不少高一球員生涯首度踏上小巨蛋舞台，其中女子組衛冕軍北一女中在四強賽面對永仁，靠著兩位高一球員張薰文、高子喬合力攻下34分， 以22分差距搶下決賽門票，賽後教練駱燕萍也直言，對於陣中幾名高一球員確實沒有給太多壓力與限制，今天也都有好表現。

今年將挑戰3連霸的北一女，在今天四強賽與永仁高中上演去年冠軍賽對決戲碼，不過首節北一女就在替補上陣的張薰文火力全開下拉開差距，最終不僅張薰文拿下全隊最高的20分外帶8籃板，另一名高一後衛高子喬也有14分、4籃板、4助攻，成為北一女今天大勝永仁的兩大功臣。

談到陣中兩位高一球員首度站上小巨蛋舞台就展現大將之風，教練駱燕萍表示，「這是她們第一次來到這邊並感受這樣的氛圍，表現都非常出色，像是薰文今天跳出來分擔得分點，也是在鼓勵大家，每一個人都可以跳出來幫助球隊。」

張薰文坦言第一次站上小巨蛋舞台心情確實還是有點起伏，但她也不斷向自己喊話，希望能平常心應戰，「因為高一球員主要就是學習，在場上做好自己該做的事情，小巨蛋的空間真的很大，又有很多人在看球，空間感很不一樣，我也投了幾個『肉包』，不過我就是當作旁邊沒有人在看。」

駱燕萍指出，北一女對於高一球員通常不會有太多位置上的限制，希望她們能夠多方嘗試找到適合自己的位置，像是高子喬就是相當全面的球員，且擁有不錯的領導能力，「未來他們兩個在位置上還是會持續比較多元一點。」

至於連兩年在小巨蛋輸給北一女的永仁，今年主要陣容也是以高一、高二球員為主，教練時超傑就表示，「敢輸才會贏，今年我們大多都是高一、高二球員，儘管輸了對於他們都是很大幫助，今天她們不論是因為太緊張還是壓力，都會是她們未來成長的動力。」

北一女 教練 籃球

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