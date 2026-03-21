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HBL／小高一張張薰文猛轟20分 北一女大勝永仁22分3連霸差一步

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
北一女中距離3連霸差最後一勝。記者葉信菉／攝影
北一女中距離3連霸差最後一勝。記者葉信菉／攝影

將挑戰女子組史上第3支三連霸球隊的北一女中，今天在HBL四強賽出戰永仁高中，在上半場就展現兇猛火力取得雙位數領先優勢，最終也以98：76擊敗永仁，不僅拉出跨季16連勝，距離3連霸也僅差最後一步。

北一女中本學年以衛冕軍姿態拉出一波12連勝，加上上學年已經打出一波15連勝，在今天的4強賽面對永仁高中，上演去年冠軍賽對戰戲碼，北一女再度展現堅強團隊戰力。

上半場北一女就展現多點開花的攻勢，其中替補上陣的張薰文，今天在首節就攻下12分，幫助北一女在開賽後的拉鋸戰中逐漸擺脫永仁糾纏，上半場打完北一女就取得26分領先，前三節打完也還保有25分領先。

末節永仁雖然努力追分卻無法有效將差距縮小，最終北一女就以22分差距拉出跨季16連勝，並且連續3年站上台北小巨蛋舞台，將在明天挑戰繼海山高中、淡水商工後，女子組史上第3支3連霸球隊。  

北一女高一的張薰文，小巨蛋首秀替補上陣拿下全隊最高的20分外帶8籃板，吳欣穎則有15分記帳，高子喬14分、彭郁榛11分；永仁則以黃翊蓁24分最佳。

北一女中高一張薰文（中）拿下全隊最高20分。記者葉信菉／攝影
北一女中高一張薰文（中）拿下全隊最高20分。記者葉信菉／攝影

HBL 台北 淡水商工 籃球

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