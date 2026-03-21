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PLG／吳永仁請職、許晉哲回歸兼任總教練 富邦勇士力求突破困境

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士宣布領隊許晉哲回歸兼任總教練。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士宣布領隊許晉哲回歸兼任總教練。圖／台北富邦勇士提供

PLG台北富邦勇士籃球隊今天對外宣布，總教練吳永仁為近期戰績不盡理想表示負責，並向球團遞出辭呈，經球團強力慰留，吳永仁同意留任並轉任教練，持續幫助球隊訓練與比賽。為維持球隊穩定運作順利銜接本季賽事，領隊許晉哲將回歸兼任總教練，即日起生效。

針對球隊近期表現，吳永仁展現擔當，表示願為戰績負起全責。然而，球團高度肯定其執教專業以及對球隊的貢獻，在懇談慰留後，吳永仁同意留任教練團，未來他將以豐富經驗持續指導球員，為球隊提供重要的支援。

在球隊面臨變動的關鍵時刻，球團決議由最熟悉勇士、具備多年執教實戰經驗的領隊許晉哲回歸兼任總教練。許晉哲過去帶領勇士創建王朝，此次回歸執教旨在最短時間內凝聚士氣，保持球隊穩定持續征戰下半季。

許晉哲表示，感謝吳永仁教練在艱難時刻選擇留下與球隊共進退，現階段我們將一起面對挑戰，激勵團隊展現競爭力，打好每場比賽，掌握每次機會，共同為賽季目標全力以赴。

PLG 台北 勇士 籃球

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