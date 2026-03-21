NCAA／三月瘋「神仙打架」肯塔基超大號追平三分教頭直呼：這球太美了

美國大學籃球（NCAA）「三月瘋」火熱進行中，聖塔克拉拉大學與肯塔基大學今天上演一場「神仙打架」，肯塔基靠著歐威（Otega Oweh）讀秒階段兩次追平球，把比賽拖進延長賽，終場以89：84險勝，順利晉級下一輪賽事。

聖塔克拉拉大學非傳統籃球名校，但曾出產名人堂控衛，現役球員則有雷霆隊前鋒威廉斯（Jalen Williams）和勇士隊後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski），今年是聖塔克拉拉大學自1996年以來首闖三月瘋，名列第10種子。肯塔基則是籃球名校，出產無數NBA球星，本季表現不佳，仍名列第7種子。

比賽最後22秒聖塔克拉拉大學以70：68領先，肯塔基大四後衛歐威以戰鬥陀螺方式上籃擺進2分，戰成平手。接下來聖塔克拉拉大一前鋒格雷夫斯（Allen Graves）回應一記三分球只留2.4秒。隨後歐威持球快速推進，失去平衡情況下投進超大號三分球，神奇命中，將比賽拖進延長賽。

延長賽肯塔基壓制聖塔克拉拉，終場以89：84勝出。歐威狂轟生涯新高的35分，他賽後談到追平比數的超大號三分，「我當時只想著把球投出去，不想讓賽季就這樣結束，專注在那一球上，努力把它投進。」

「那球飛行軌跡讓我有點緊張。」肯塔基總教練波普（Mark Pope）說，「不過當球正好打在籃板完美位置，我就想，『這球太美了，太不可思議了。』」