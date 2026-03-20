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東超／落後16分到大勝26分 領航猿輕取東京電擊連兩年晉級冠軍賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿連續兩年晉級東超冠軍賽。圖／桃園璞園領航猿提供
領航猿連續兩年晉級東超冠軍賽。圖／桃園璞園領航猿提供

東亞超級聯賽4強賽在宇都宮皇者今天率先搶下首張冠軍賽門票後，去年亞軍桃園璞園領航猿則是遭遇東京電擊，在上半場最多16分落後的情況下，領航猿靠著易籃後提升防守強度，讓東京電擊第三、四節皆僅拿下11分，最終以102：76勝出，連續兩年挺進到冠軍賽，並將與宇都宮皇者爭奪冠軍，獎金也將從75萬美元起跳。

領航猿去年東超打進決賽，創下我國參賽球隊的新紀錄，而本季他們再度從被視為死亡之組的B組中脫穎而出，晉級到6強賽後又擊敗首爾SK騎士，連續兩年都晉級到4強賽。

而今天的4強賽，領航猿則上碰上B聯盟勁旅東京電擊，上半場東京電擊外線火力全開，共計投進13記三分球，反觀領航猿卻出現開賽慢熱的狀況，讓東京電擊上半場一度領先到16分。

不過第二節中段領航猿球員逐漸找到進攻手感，慢慢將分差縮小，易籃後更是透過防守讓東京電擊無法輕易在三分線外出手，單節三分球出手9次僅命中1球，讓領航猿反拉出一波29：11的攻勢逆轉戰局，甚至取得雙位數的領先。

第四節領航猿持續將領先優勢擴大到20分以上，也讓兩隊在比賽最後2分鐘將主力球員提前換下場，最終領航猿也以26分差距晉級決賽，成為東超史上第一支連續兩年晉級決賽的球隊。領航猿阿提諾26分、11籃板表現最佳，葛拉漢24分、伯朗18分、13籃板、7助攻，盧峻翔上場24分鐘拿下13分。

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