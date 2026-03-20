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東超／末節狂砍8記三分球拿下40分 宇都宮逆轉琉球晉級冠軍賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
宇都宮皇者第四節豪取40分逆轉琉球黃金國王晉級冠軍賽。圖／EASL提供
宇都宮皇者第四節豪取40分逆轉琉球黃金國王晉級冠軍賽。圖／EASL提供

東亞超級聯賽今天展開4強賽程，首場比賽就由兩支日本B聯盟強權琉球黃金國王與宇都宮皇者進行交手，前三節打完一度8分落後的宇都宮皇者，靠著末節狂取40分，最終以103：96擊敗琉球黃金國王，成為今年首支晉級決賽的球隊。

東超6強賽本周在澳門點燃戰火，其中宇都宮皇者在日前的6強賽中擊敗我國新北國王晉級到4強賽後，今天則是碰上上季第4名的琉球黃金國王，兩支B聯盟勁旅也展開一場激烈拉鋸戰。

在首節賽事中，琉球黃金國王就展現多點開花的攻勢，尤其是雙洋將庫利（Jack Cooley）與柯克（Alex Kirk）單節合計拿下17分，在禁區帶給宇都宮皇者重傷害。

不過第二節宇都宮皇者隨即展開反撲，比江島慎、遠藤祐亮接連在三分線外開砲，帶領球隊在第二節投進6記三分球，拉出30：19的反撲逆轉戰局。

易籃後琉球黃金國王加強防守強度，讓宇都宮皇者單節僅拿下13分，再度要回領先優勢，不過第四節宇都宮皇者雙洋將紐比爾（D.J. Newbill）與傑瑞特（Grant Jerrett）單節攜手拿下25分，團隊單節也再度有三分球9投8中的超水準演出，帶領宇都宮皇者單節猛轟40分，最終以7分差距搶下冠軍賽門票。至於我國另外一支代表球隊領航猿，則將在晚間出戰東京電擊，挑戰連續兩屆賽事都挺進到冠軍賽。

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