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NCAA／「奶油賈霸」瘋三首秀驚豔全場！網：看臉就知道球商很高
「奶油賈霸」阿維拉（Robbie Avila）終於在大四賽季，迎來生涯首場瘋狂三月（NCAA籃球錦標賽）。本場比賽他上場28分鐘，拿下12分5籃板5助攻，外帶2火鍋1抄截，幫助聖路易斯大學以102：77大勝喬治亞大學。
阿維拉因戴著「護目鏡」和微胖身材，被網友取很多綽號，包含奶油賈霸（Cream Abdul-Jabbar）、拉里書呆子（Larry Nerd）、學院約柯奇（College Jokic）和牛奶張伯倫（Milk Chamberlain）等等。其中他個人最喜歡致敬「天鉤」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的綽號「奶油賈霸」。
阿維拉大四賽季才迎來NCAA錦標賽初登場，多個籃球社群帳號轉發他打球的精華，再度引起網友們熱議，「一看臉就知道籃球智商很高」、「看他打球很有趣」、「我以為是約柯奇（Nikola Jokic）」、「戴著眼鏡的約柯奇」、「年輕版約柯奇」。
阿維拉官方身高208公分、108公斤，本季出賽33場，平均上場26.2分鐘，得到12.9分4.5籃板4.1助攻，三分命中率41.6%。儘管阿維拉擁有不俗球商，但年齡和身體素質劣勢太大，幾乎所有NBA選秀網站都預測他落選。
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