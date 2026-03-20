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TPBL／象徵勇氣、友情與守護精神 戰神x麵包超人聯名商品登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戰神隊錢肯尼攜手女兒、黃聰翰帶著雙寶，與隊友丁聖儒、劉彥廷一同亮相麵包超人聯名系列商品。圖／台新育樂提供
戰神隊錢肯尼攜手女兒、黃聰翰帶著雙寶，與隊友丁聖儒、劉彥廷一同亮相麵包超人聯名系列商品。圖／台新育樂提供

台北台新戰神隊將於3月21、22、28、29日舉辦《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日，並同步推出聯名系列商品。本次設計概念呼應麵包超人所象徵的勇氣、友情與守護精神，也正是籃球場上團隊並肩作戰的信念，將麵包超人的元氣形象與戰神紅、黑、白球隊配色結合，從服飾、帽款到角色周邊推出多款聯名單品。

服飾系列推出多款聯名TEE，其中「ANPANMAN × MARS 麵包超人聯名TEE」描繪麵包超人身穿戰神球衣翱翔天際的姿態，傳遞元氣百倍的能量；「熱血分鏡聯名TEE」以漫畫分鏡呈現麵包超人、紅精靈、藍精靈與細菌人，讓角色以籃球隊友姿態登場；「神隊友聯名TEE」則呼應籃球場上講求團隊合作的精神，象徵夥伴並肩作戰、彼此支援的默契。帽款則推出「元氣戰神聯名老帽」，麵包超人戴上戰神頭盔，以立體刺繡呈現，簡約可愛兼具日常穿搭與收藏價值。

和平籃球館樓梯換上麵包超人主題設計，打造充滿童趣的主題日場館氛圍。圖／台新育樂提供
和平籃球館樓梯換上麵包超人主題設計，打造充滿童趣的主題日場館氛圍。圖／台新育樂提供

生活小物從吊飾到應援小物一應俱全，「造型搖搖樂 UFO 吊飾」將細菌人駕駛飛碟的造型做成立體設計，掛在書包或背包上，隨著步伐輕輕晃動，就像細菌人駕著飛碟在身邊飛行，為日常增添一點俏皮趣味。球場必備的應援物「強強聯手運動毛巾」，麵包超人與夥伴們一字排開，成為主場加油時最具代表性的單品。「熱血分鏡小方巾」則延續同系列漫畫分鏡圖樣，戴著戰神頭盔的麵包超人與夥伴們，讓戰友隨時把戰神與元氣帶在身邊；此外，還有多款角色吊飾等小物，將滿滿元氣帶入日常生活中。

《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日賽前將舉辦麵包超人與夥伴們的合照會，除麵包超人場場出席外，細菌人將於3月21、28日助陣，紅精靈為28日登場，凡於「戰神裝備局」當日購買聯名商品單筆滿1000元，即有機會獲得合照會限量號碼牌，與麵包超人及夥伴們合影，留下難忘回憶。

商品 元氣 籃球

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