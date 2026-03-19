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UBA／宋昕澔接班人 謝昀達一對一被電爆

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
謝昀達攻下UBA生涯新高23分。圖／大專體總提供
謝昀達攻下UBA生涯新高23分。圖／大專體總提供

挑戰UBA公開男一級6連霸的政治大學，已經為「接班」做準備，大一新鮮人謝昀達被刻意安排和大四的主將宋昕澔當室友，希望學長經驗傳承給學弟，今天114學年富邦人壽UBA公開男一級複賽第3戰謝昀達就打出大學代表作，轟下新高23分，助衛冕軍以97：64輕取虎尾科大，複賽3連勝外也是跨季68連勝。

高中從高苑工商轉學到光復高中的謝昀達，入選過U18亞青國手，政大教練陳子威不諱言，謝昀達就是對想培養的球員，期待他在宋昕澔畢業後可以銜接進攻火力，這次複賽就排兩人住同一間房。

陳子威提到，謝昀達有時少了些自信，期許他能學習扛起責任，逆境時不害怕出手，「要有殺手心態，相信經過這場會更有信心。」

謝昀達今天和宋昕澔都有5投4中的三分球表現，被陳子威笑說帥度堪起周湯豪的謝昀達透露，平常練球完就會去找宋昕澔單挑，也會詢問學長如何調適狀態，「每天都找他一對一，被電爆，十幾敗吧，只有一勝。」努力從學長身上學習，謝昀達自評前幾場表現比較畏縮，但教練和隊友都不斷給信心，今天的好表現讓信心提升不少。

「更相信自己做得到。」謝昀達提到，現在進攻更有自信，「也要做好防守，做好防守才能上場，再從防守帶動進攻。」

謝昀達攻下UBA生涯新高23分。圖／大專體總提供
謝昀達攻下UBA生涯新高23分。圖／大專體總提供

陳子威 學長 政大 籃球

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