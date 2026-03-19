UBA／伊朗外籍生疑似腦震盪 輔大折損戰力

上季重返UBA公開男一級最終4強的輔仁大學，114學年UBA公開男一級8強複賽命運多舛，昨天3分差敗給國立體大，今天碰台灣藝大伊朗外籍生莫森又成傷兵，賽後躺在休息室外先簡單處理頭頂的傷口，過程不斷慘叫。

輔大教頭「寶兒」楊哲宜無奈說，莫森頭上的傷口「裂滿大」，會直接送去醫院檢查、觀察，「可能有腦震盪，因為他不能講話，整個人昏昏沈沈，祈禱沒事。」

莫森本季UBA場均有20.9分，得分榜排名第3，場均12.1個籃板也排名第4，若是缺陣對輔大爭奪小巨蛋門票是一大利空消息。

不慎讓莫森受傷的台藝大前鋒張翌鋒，賽後到休息區外和莫森道歉。台藝大教練葛記豪提到，張翌鋒個性「好鬥」，複賽第一場和政治大學外籍生波波卡也有發生衝突，有提醒「做該做的，多餘的動作不要」。

葛記豪的機會教育影片在社群上發酵流傳，他強調，教育是學生運動的根本，像球隊需要張翌鋒鞏固籃板，子弟兵的鬥性也讓他身材處於弱勢下仍能有一定籃板進帳，但拿捏情緒是張翌鋒課題，不希望看到有任何球員受傷。