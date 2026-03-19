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UBA／王威翔300助攻達陣 新目標和台藝大攻蛋

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台藝大後衛王威翔（左）助攻數超過300次，達成生涯新里程碑。圖／大專體育總會提供
台藝大後衛王威翔（左）助攻數超過300次，達成生涯新里程碑。圖／大專體育總會提供

大一獲得UBA新人王的台藝大後衛王威翔，今天碰輔仁大學傳出5助攻，大學生涯助攻數累積到303次，追平學長陳懷安並列第一，在公開男一級8強複賽還有4戰下，幾乎篤定成為隊史「助攻王」，他笑說下一個目標希望和球隊一同晉級4強，攜手打進台北小巨蛋，寫下新里程碑。

114學年富邦人壽UBA公開男一級複賽今天進行第3天賽程，連吞兩敗的台藝大頂住輔仁大學反撲，在王威翔18分、徐堂琪17分、11籃板，外籍生飛尼克斯14分、11籃板發揮下以74：66止敗，也讓輔大吞下第2敗。

賽前助攻數累積298次的王威翔，今天傳出5助攻，加入陳懷安的300助攻俱樂部，成為隊史第二人。

「我希望他畢業前把我會的都學會，把我的所學都交給他。」後衛出身的台藝大教練葛記豪對王威翔十分倚重，但他提到兩年前獲得新人王的子弟兵自我要求高，有時會把自己逼得喘不過氣，教練工作之一是幫子弟兵「減壓」，今天王威翔攻擊、組織就拿捏得比較好。

王威翔提到，從HBL到UBA，耐心和助攻是自己改變最大的地方，「高中就是衝，不管節奏，大學該快該慢要拿捏好。」助攻增加也是他上台藝大的改變，「教練希望我得分之餘也能找到隊友，也要感謝大一到大三的隊友進球，才能達到助攻里程碑。」

助攻數突破300大關，王威翔希望下一步能和隊友一起踏上小巨蛋；台藝大8強首戰7分差敗給衛冕軍政治大學，昨天被虎尾科大30分血洗，今天打出反彈表現，4強目標還沒絕望。

葛記豪提到，昨天對手虎科的第一場也是輸很多，昨天就有調整回來，「我和球員說『別人可以，我們也能做到』，現在就是一場一場打。」明天休兵日後還有4場比賽，葛記豪希望能至少打出3場好球，他笑說：「不要好一場、爛一場，希望後4場能有3場不錯，再看結果如何。」

台藝大在8強賽第3日開胡。圖／大專體育總會提供
台藝大在8強賽第3日開胡。圖／大專體育總會提供

台藝大 葛記豪 輔大 籃球

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