HBL／創見連續15年力挺邀球迷見證決賽熱血瞬間

114 學年度 HBL 高中籃球聯賽將於3月21日至22日在台北小巨蛋迎來最終巔峰對決。全球記憶體與儲存裝置領導品牌創見資訊，今年將寫下連續第 15 年贊助 HBL 賽事的里程碑，持續以實際行動深耕台灣基層體育。在這個充滿紀念意義的時刻，創見邀請全台球迷接力展現應援熱情，共同為球員集氣。

自 2011 年首度投身贊助行列，創見資訊在過去十五年間，陪伴無數球員經歷從青澀到成熟的蛻變。這些熱血球員用汗水交織出的青春篇章，正是台灣籃壇最具生命力的象徵。作為儲存產業領航者，創見秉持「留住美好回憶」的品牌精神，不僅提供穩定可靠的產品，更致力於支持台灣體育發展，守護球員們追求卓越、永不放棄的籃球魂。

決賽開打之際，創見資訊誠摯邀請球迷與校友共同關注這場年度盛事。無論是親臨現場感受震撼吶喊，或在螢幕前關注賽事，皆可參與創見官方社群留言集氣活動，為心中英雄加油。參與應援更有機會獲得 HBL 專屬隨身碟及高中體總吉祥物WooHoo 週邊商品。讓我們全台連線、挺進巔峰，共同見證場上每一刻最熱血的青春記憶。