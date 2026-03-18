UBA／台商爸爸請假觀戰 見證吳志鍇得分里程碑

尋求UBA公開男一級6連霸的政治大學，今天碰中信學院沒遇太大抵抗，以106：76迎接跨季67連勝，其中大四前鋒吳志鍇三分球6投中4拿20分，總得分正式破900分大關，在爸爸見證下達成生涯里程碑。

吳志鍇透露，爸爸長期在中國經商，過去幾乎很少參與自己的籃球生涯，「如沒記錯，我讀南山3年，他從沒返台看我打HBL決賽，進政大後，他好像也僅我大二那年，有回來看我打UBA八強，但也就這麼一次。」

得分推向新里程碑後，吳志鍇不忘輕鬆「爆」爸爸的料，他笑說就讀信義國中時，曾和爸爸搭檔打比賽，但爸爸不慎踩到球受傷，之後就沒再打球，「另類的提前結束籃球生涯。」。

吳志鍇提到，本季UBA複、決賽較往年晚，尤其下月18、19日才決賽，爸爸認為本季是他UBA最終戰，無論如何一定不能錯過，於是跟公司請長假，先回來看完這次八強複賽，短暫回大陸後，小巨蛋決賽時會再返台，參與UBA生涯的最後兩戰。

吳志鍇說：「爸爸當然關心我，只是實在太忙，難能請假返臺，但我很高興最後一年爸爸可陪伴，至於媽媽，倒是一路在球場陪我，這次八強賽她當然跟爸爸一起，姑姑也是，有機會都不會錯過我的比賽。」

吳志鍇累積得分已達914分，政大8強複賽還5場、小巨蛋決賽2場，順利的話，吳志鍇還有7場可拚生涯千分，吳志鍇說，肯定要挑戰。

政大另一名四年級主將宋昕澔，昨天對台藝大三分球6投0中，兩年來頭一遭，且雖只得8分，卻足夠讓他4年總得分破千，政大隊史第三人；今天他三分球4投中3拿17分，另有7籃板、3助攻。

宋昕澔說：「調整很正常，且個人紀錄其次，幫政大連霸最重要，至於個人能否冠軍賽MVP連莊，順其自然，只要是獎落政大，哪一球員拿都OK。」

「大四雙星」本季得分可望雙雙破千，政大教練陳子威樂見其成，他說：「雙星太強了，當年我代表台師打6年UBA，得分都未破千，主因隊友有超級球星田壘。」陳子威也強調，團隊文化、個人紀錄都很重要，「雙星」能參與留名，肯定好事，今天輕鬆贏球，與昨天小勝台藝大7分大不同，是今天主力、替補各司其職，打得簡單、團隊作戰，攻守節奏都正常。

林子皓2記三分球拿20分、外籍生波波卡12分9籃板，也都功在贏球。

中信2連敗，5人得分上雙，但新科得分王張俊生先發24分鐘，3投不中一分未得，生涯頭一遭，另送出7助攻，李宗漢16分、廖偉釩14分。