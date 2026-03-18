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EASL／國王外援只打9分鐘傷退 遭逆轉止步6強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王不敵宇都宮皇者(圖)。
新北國王不敵宇都宮皇者(圖)。

雖成為東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）唯一連續三季闖進季後賽的球隊，新北國王隊今天6強決賽首戰卻開高走低，第二節在外援西納（Sina Vahedi）傷退後進攻完全當機，後三節合計只能41分，讓轟進16記三分彈的宇都宮皇者以85：64搶下4強門票。

本季東超例行賽擴編為12支球隊、三個分組，共進行36場賽事，季後賽從原本4強改為6強，獎金規模也大幅提升，創下聯盟新高。冠軍隊伍將可獲得150萬美元獎金，亞軍75萬美元，季軍則可獲得35萬美元，創下東超歷史上最高的總獎金。

上季打下季軍的國王，今年和桃園璞園領航猿分頭搶下季後賽門票，率先登場的領航猿順利晉級，接續上陣的國王首節從5：10落後下打出16：0強攻，儘管出現3次籃下「放槍」，林書緯壓哨的底角三分彈也涮框而出，仍取得23：12領先。

第二節開打不到1分20秒，國王為東超找來的伊朗國家隊頂尖後衛西納，防守時在無碰撞情況下倒地抱著右腳，8分44秒時被擔架抬下場；西納下場時國王還以25：12領先，但恢復比賽後宇都宮皇者連續飆進2記三分彈，國王就算喊出暫停也沒能止血，宇都宮皇者外線再破網，國王還出現發球5秒違例的失誤，讓氣勢完全倒向宇都宮皇者。

宇都宮皇者單節三分球9投8中狂轟36分，反觀少了後場大將的國王三分球7投僅1中，半場打完宇都宮皇者反取得48：37領先。

第二節僅得14分的國王，下半場進攻仍不見起色，單節得分都不超過14分，讓宇都宮皇者以85：64帶走勝利，挺進最後4強，下戰將和琉球黃金國王爭冠軍戰門票。

國王今天團隊三分球24投僅中2，全隊只有2名球員得分達到兩位數，洋將杰倫18分，沃許本14分、10籃板，傷退的西納只出賽9分鐘。宇都宮皇者團隊三分球38投16中，洋將傑雷特（Grant Jerrett）27分最高。

國王 林書緯 籃球

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