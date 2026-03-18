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UBA／謝侄豈率黎明擊退健行 教練期許挑戰職籃

中央社／ 台北18日電
黎明學院謝侄豈投中3記外線共拿下21分，並傳出7次助攻。 大專體總提供
黎明學院謝侄豈投中3記外線共拿下21分，並傳出7次助攻。 大專體總提供

UBA黎明技術學院今天以86比79擊敗健行科技大學，拿到8強階段首勝，攻下21分的謝侄豈扮演致勝功臣，教練吳建龍爆料，對謝侄豈相當嚴厲，期望謝侄豈能朝職業球員目標邁進。

大專籃球聯賽UBA公開男一級8強在台北體育館登場，黎明今天與強權健行正面交鋒，沒想到開局就打出16比3的猛烈攻勢，就算第2節遭遇亂流、導致葬送領先位置，不過黎明在易籃後掌控節奏，隨即要回領先優勢，搭配外籍生泰力宰制禁區，最後如願帶走勝利。

畢業於高中籃球聯賽HBL傳統名校高苑工商的謝侄豈，此役拿到21分、7助攻，搭配泰力貢獻「雙20」30分、22籃板，成為黎明奪勝關鍵角色，尤其謝侄豈本季才轉學改披黎明戰袍，卻獲得教練吳建龍信任，不僅扛下隊長重擔，並被賦予帶領學弟們成長的任務。

吳建龍賽後接受媒體聯訪時指出，自己是中鋒教練出身，可能無法給陣中後衛太多刺激，因此本季找來謝侄豈助拳，除了在場上扮演領導者，更要幫助王正睿、田曜樂2名後衛持續進步，並稱讚謝侄豈做得很好，相當具有責任感，甚至已經慢慢展現球星價值。

當初透過前高苑教練梁有勝接觸謝侄豈，吳建龍爆料，起初謝侄豈到處打聽自己的風評，而吳建龍也清楚表達絕對會給謝侄豈很多難題，希望獲得的是願意吃苦球員，畢竟以謝侄豈的資質，必須用未來朝著職業球員的標準來看，「相信他是準備好才來，所以沒有聽過他抱怨。」

謝侄豈則提到，選擇轉學是想跳脫舒適圈，之後也有朝著職業之路邁進想法，期望自己藉由這2季修正投籃缺失，加上黎明助教楊敬敏傳授經驗值，「明年打出一些身價，才能被職業球隊看到。」

吳建龍 高苑工商 教練 籃球

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