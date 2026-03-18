EASL／6強決賽旗開得勝 領航猿搶進4強

東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）6強決賽今天在澳門點燃戰火，去年打下亞軍的桃園璞園領航猿旗開得勝，一路領先下以89：69擊敗首爾SK騎士，搶下4強賽門票，下一戰將和東京電擊搶冠軍戰門票。

本季東超例行賽擴編為12支球隊、三個分組，共進行36場賽事，季後賽從原本4強改為6強，獎金規模也大幅提升，創下聯盟新高。冠軍隊伍將可獲得150萬美元獎金，亞軍75萬美元，季軍則可獲得35萬美元，創下東超歷史上最高的總獎金。

台灣代表桃園璞園領航猿和新北國王都成為角逐高額獎金的候選隊伍，兩隊都要從6強打起，先上場的領航猿上季首度參賽就打下亞軍，今年首戰碰南韓KBL代表首爾SK騎士，首節先取得21：14領先，第二節在洋將葛拉漢單節12分挹注下，半場打完擴大優勢到44：32。

領航猿第三節再轟下28分，團隊三分球8投4中，帶著72：52領先進入決勝節，第四節最多領先擴大到24分，首爾SK騎士雖一度雖小差距，領航猿暫停後盧峻翔單打得手止血，領航猿領先回到20分，最終就以89：69收下4強門票，20日將和日本B聯盟的東京電擊爭冠軍戰門票。

桃園璞園領航猿旗開得勝。 領航猿提供

葛拉漢攻下全隊最高19分，伯朗16分、盧峻翔12分，阿提諾10分；首爾SK騎士以洋將沃尼（Jameel Warney）和托倫蒂諾（Arvin Tolentino）各拿18分。

連三季闖東超季後賽的新北國王，稍晚將迎戰宇都宮皇者，爭取另一張4強門票。