PLG／「釜山女帝」睦那京 成台即食品牌首位代言人

身兼韓國職棒樂天巨人、PLG洋基工程隊啦啦隊隊長的睦那京，被台灣粉絲暱稱為「釜山女帝」，如今宣布成為台灣即食品牌虎留香首位代言人，3月25日將現身南港LaLaport 7-ELEVEN三井門市擔任「一日店長」，與粉絲近距離互動。

配合此次合作，品牌官網也推出期間限定「女帝來襲」活動，推出睦那京聯名開胃組合與多款粉絲收藏周邊，活動自今天到3月25日限時登場。

睦那京去年就曾被捕捉在跨年晚會的後台大啖虎留香，虎留香也於今日正式宣布邀請睦那京擔任品牌首位代言人，並以「開胃隊長」形象亮相。

虎留香推出「睦那京限定小卡」與多款粉絲收藏周邊，搭配官網「女帝來襲」活動限定登場。圖／虎留香

為迎接代言人首次登場，虎留香同步推出官網期間限定 「女帝來襲」活動，推出「睦那京聯名開胃組合」，優惠最低七折起，並準備多款粉絲收藏周邊，只要於官網消費滿399元，即可獲得睦那京限定小卡，購買聯名組合則可獲得女帝套卡收藏組。

品牌也推出粉絲互動抽獎活動，參與者有機會抽中睦那京親筆簽名拍立得與限量周邊，讓粉絲在家就能感受「女帝降臨」的驚喜。

3月25日睦那京將於「南港LaLaport 7-ELEVEN三井門市」擔任一日店長，活動現場除了準備粉絲應援扇等限量應援小物外，購買活動限定組合還有機會獲得與睦那京拍立得合照，並抽出幸運粉絲獲得親筆簽名留念。