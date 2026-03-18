快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／「釜山女帝」睦那京 成台即食品牌首位代言人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
PLG洋基工程隊啦啦隊隊長睦那京宣布代言台灣即食品牌虎留香，成為品牌首位代言人。圖／虎留香
PLG洋基工程隊啦啦隊隊長睦那京宣布代言台灣即食品牌虎留香，成為品牌首位代言人。圖／虎留香

身兼韓國職棒樂天巨人、PLG洋基工程隊啦啦隊隊長的睦那京，被台灣粉絲暱稱為「釜山女帝」，如今宣布成為台灣即食品牌虎留香首位代言人，3月25日將現身南港LaLaport 7-ELEVEN三井門市擔任「一日店長」，與粉絲近距離互動。

配合此次合作，品牌官網也推出期間限定「女帝來襲」活動，推出睦那京聯名開胃組合與多款粉絲收藏周邊，活動自今天到3月25日限時登場。

睦那京去年就曾被捕捉在跨年晚會的後台大啖虎留香，虎留香也於今日正式宣布邀請睦那京擔任品牌首位代言人，並以「開胃隊長」形象亮相。

虎留香推出「睦那京限定小卡」與多款粉絲收藏周邊，搭配官網「女帝來襲」活動限定登場。圖／虎留香
虎留香推出「睦那京限定小卡」與多款粉絲收藏周邊，搭配官網「女帝來襲」活動限定登場。圖／虎留香

為迎接代言人首次登場，虎留香同步推出官網期間限定 「女帝來襲」活動，推出「睦那京聯名開胃組合」，優惠最低七折起，並準備多款粉絲收藏周邊，只要於官網消費滿399元，即可獲得睦那京限定小卡，購買聯名組合則可獲得女帝套卡收藏組。

品牌也推出粉絲互動抽獎活動，參與者有機會抽中睦那京親筆簽名拍立得與限量周邊，讓粉絲在家就能感受「女帝降臨」的驚喜。

3月25日睦那京將於「南港LaLaport 7-ELEVEN三井門市」擔任一日店長，活動現場除了準備粉絲應援扇等限量應援小物外，購買活動限定組合還有機會獲得與睦那京拍立得合照，並抽出幸運粉絲獲得親筆簽名留念。

跨年晚會 品牌 樂天巨人 籃球

延伸閱讀

經典神還原！7-ELEVEN開賣孔雀餅乾雪糕 冰沙新品搭子瑜聯名杯太吸睛

相關新聞

PLG／「釜山女帝」睦那京 成台即食品牌首位代言人

身兼韓國職棒樂天巨人、PLG洋基工程隊啦啦隊隊長的睦那京，被台灣粉絲暱稱為「釜山女帝」，如今宣布成為台灣即食品牌虎留香首位代言人，3月25日將現身南港LaLaport 7-ELEVEN三井門市擔任「一日店長」，與粉絲近距離互動。

NCAA／賀博獲選北大西洋區第1隊 常春藤聯盟唯一代表

美國籃球教練協會（NABC）今天宣布，年僅大二、全美大學體育聯盟（NCAA）哈佛男籃的台美混血好手賀博，獲選為北大西洋區...

HBL／能仁再闖4強 教練李正豪盼奪冠獻給天上恩師

高中籃球聯賽HBL能仁家商繼111學年度後再闖男子組4強，不過這次傳奇教頭林正明未能在場邊，教練李正豪表示，想要奪冠證明...

UBA／柯舜凱八強前傷眼球送急診 虎科元氣大傷

迎戰114學年富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽前，虎尾科大後衛柯舜凱狀況正好，不料開戰前兩周一次訓練卻被隊友打到左眼，今天迎接8強首戰雖看不出外觀異狀，模糊的視力卻影響表現，全場4投盡墨得分掛蛋，戰力受影響的虎科進攻也受挫，終場以49：88不敵國體大。

UBA／減澱粉、戒糖甩10公斤 張祐瑋續航力升級

預賽拉出13連勝的國立體大，114學年富邦人壽UBA公開男一級8強賽首戰延續好狀態，開賽就一路壓著虎尾科大打，最終在瘦身有成的張祐瑋17分領軍下以88：49旗開得勝。

TPBL／效率值全聯盟最高 攻城獅洋將奪單周MVP

TPBL第二十周單周MVP由新竹御嵿攻城獅隊洋將德魯拿下，攻城獅上周主場連續迎戰台北台新戰神、高雄全家海神與新北國王隊，德魯三戰皆展現穩定輸出與全能身手，場均繳出21.7分、13籃板、3助攻、1.3抄截，效率值31為全聯盟最高，憑藉全面影響力獲選單周MVP。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。