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NCAA／賀博獲選北大西洋區第1隊 常春藤聯盟唯一代表

中央社／ 台北18日電

美國籃球教練協會（NABC）今天宣布，年僅大二、全美大學體育聯盟（NCAA）哈佛男籃的台美混血好手賀博，獲選為北大西洋區第1隊的成員，更是常春藤聯盟唯一代表。

去年榮膺NCAA常春藤聯盟最佳新秀，台美混血好手賀博（Robert Hinton）本季持續進步，不僅以全票通過之姿入選常春藤聯盟年度第1隊陣容後，今天又被NABC評為北大西洋區第1隊成員，甚至是常春藤聯盟的唯一代表，讓賀博的能力再獲得肯定。

根據哈佛男籃的官網指出，賀博本季扛下更多責任，多項數據都在常春藤聯盟名列前茅，場均貢獻16.8分、4.8籃板、1.4抄截，外帶49.1%的投籃命中率、82.9%的罰球命中率，其中投籃命中數排名第1、總得分則排名第2，並在29場出賽中有20場得分突破雙位數。

可惜的是，幫助哈佛男籃鎖定常春藤聯盟第2種子席次後，賀博在聯盟錦標賽首戰投籃手感不佳，僅進帳6分、8籃板，無緣率隊擊敗賓州大學，錯失前進「三月瘋」（March Madness）機會，不過仍無損他本季穩定的發揮，入選北大西洋區第1隊就是最好的證明。

哈佛男籃教練阿梅克（Tommy Amaker）近期接受美媒「運動員」（The Athletic）採訪時指出，當初就是相中賀博在場上展現出無所畏懼的精神，具備得分手的特質，「他總是讓我想起林書豪，過去林書豪也是這樣，兩人都是直接衝擊籃框打法。」

林書豪 賀博 籃球

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