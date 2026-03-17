HBL／能仁再闖4強 教練李正豪盼奪冠獻給天上恩師

高中籃球聯賽HBL能仁家商繼111學年度後再闖男子組4強，不過這次傳奇教頭林正明未能在場邊，教練李正豪表示，想要奪冠證明自己，並獻給天上的「小羊哥」。

校史手握4座HBL冠軍的傳統勁旅能仁，在108學年度締造2連霸後，就再也無緣問鼎冠軍金盃，沒想到113年還遭遇逐漸退居幕後的傳奇教頭「小羊哥」林正明驟逝，所幸本季在隊長陳建勳領導下，全隊團結一心打出凝聚力，終於再度前進小巨蛋。

雖然首度4強賽事缺少恩師林正明，不過能仁教練李正豪接受聯訪時表示，「師母」劉靜明就是扮演凝聚大家角色、代表「小羊哥精神」，並自曝平時受到林正明很多正面影響，尤其傳承很多什麼時間該做什麼事情的態度，因此想要自己方式帶隊，並將冠軍榮耀獻給天上的林正明。

高中籃球聯賽HBL決賽將於21、22日在台北小巨蛋登場，能仁首戰將面對衛冕軍松山高中，李正豪提到，近期有找大專籃球聯賽UBA黎明技術學院、輔仁大學對戰，增加對抗強度，本週則逐漸轉為備戰模式，並勉勵球員「要比教練更渴望」，才能達到冠軍目標。

在高中體總規劃下，為了讓票券能更有效運用，本季HBL依舊採取冠軍戰售票模式，票價從新台幣100元至500元不等，將售票所得扣除成本後，將平均分給冠軍賽的4支球隊，協助基層球隊發展。