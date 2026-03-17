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UBA／柯舜凱八強前傷眼球送急診 虎科元氣大傷

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
柯舜凱4投盡墨沒得分。圖／大專體總提供
柯舜凱4投盡墨沒得分。圖／大專體總提供

迎戰114學年富邦人壽大專籃球聯賽（UBA）公開男一級8強賽前，虎尾科大後衛柯舜凱狀況正好，不料開戰前兩周一次訓練卻被隊友打到左眼，今天迎接8強首戰雖看不出外觀異狀，模糊的視力卻影響表現，全場4投盡墨得分掛蛋，戰力受影響的虎科進攻也受挫，終場以49：88不敵國體大。

虎科預賽最終戰轟下116分，今天只拿49分寫下本季得分新低，教頭盧譽誠無奈說，國體大確實不好打，加上少了柯舜凱這個得分點，影響很大。

「小柯前兩周訓練被郭俊言打到眼睛，直接打到眼球，我們半夜趕快送急診。」盧譽誠提到，柯舜凱檢查後雖排除腦震盪疑慮，但視力受影響，休息一周後雖歸隊訓練，現在仍不是看得很清楚，他嘆說：「小柯本來狀況是全隊最好的，我們之前和台鋼獵鷹打友誼賽，他外線也很準。」

今天兩次外線嘗試都落空，柯舜凱坦言左眼看不清楚，出手距離感受影響，秀出兩周前眼睛瘀青照片的他說：「之前是看起來會有兩個籃框，現在有消腫，但還是會模糊，要再觀察有沒有內出血。」他苦笑說上階段預賽扭到腳，8強前狀況調整好卻又意外傷眼睛，現在只能先做些簡單的事來幫助球隊。

柯舜凱（左）4投盡墨沒得分。圖／大專體總提供
柯舜凱（左）4投盡墨沒得分。圖／大專體總提供

UBA 籃球 台鋼 視力 眼睛

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