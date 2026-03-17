UBA／減澱粉、戒糖甩10公斤 張祐瑋續航力升級

預賽拉出13連勝的國立體大，114學年富邦人壽UBA公開男一級8強賽首戰延續好狀態，開賽就一路壓著虎尾科大打，最終在瘦身有成的張祐瑋17分領軍下以88：49旗開得勝。

來自泰山高中的張祐瑋提到，從大一到現在大三，體重從破百到現在約95公斤，甩肉超過10公斤，「因為要轉型，逼迫自己改變，體能也要全力跟。」他原本飯量大，一餐吃掉兩個便當不是問題，為甩肉飯量大幅減少，減少澱粉量和戒糖後體型有明顯變化，他笑說感受很明顯，「身體輕盈很多，現在能跑比較久。」

190公分的張祐瑋高中主打四號位，目標挑戰職業的他知道身高不出色，進入國體大慢慢轉型，今年已經以三號為主，接續也將繼續朝二號位甚至一號位走。國體大教練桑茂森提到，張祐瑋和另名大三的林睿軒都是隊上自律、努力付出代表，兩人都有明確的「打職業」目標，他也看好兩人特質。

UBA公開男一級8強賽今天在台北體育館點燃戰火，國體比預期輕鬆過頭關，張祐瑋說：「目標當然是先進小巨蛋（4強），把每場勝利抓下來。」國體預賽先打下13連勝才接續敗給健行科大和衛冕軍政治大學，張祐瑋提到教練團有一直提醒大家不要鬆懈，「後面才是重點，所以大家練球都很認真。」