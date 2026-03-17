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TPBL／效率值全聯盟最高 攻城獅洋將奪單周MVP
TPBL第二十周單周MVP由新竹御嵿攻城獅隊洋將德魯拿下，攻城獅上周主場連續迎戰台北台新戰神、高雄全家海神與新北國王隊，德魯三戰皆展現穩定輸出與全能身手，場均繳出21.7分、13籃板、3助攻、1.3抄截，效率值31為全聯盟最高，憑藉全面影響力獲選單周MVP。
上周三攻城獅首先迎戰戰神，儘管球隊最終未能收下勝利，但德魯仍在攻防兩端展現高度存在感，全場攻下28分、抓下15籃板。面對球隊一度陷入得分停滯，他多次主動進攻、製造機會，展現不服輸的比賽態度。
周六面對陣容完整的海神，德魯再度繳出28分、14籃板的強勢表現。比賽第三節對手一度展開反撲，他不僅在進攻端持續輸出，也透過積極跑動與防守穩定場上節奏，展現前鋒在攻守兩端的影響價值。
第三戰迎戰傷兵回歸的國王，德魯雖僅攻下9分，但仍貢獻10籃板、2助攻、2抄截，並以正負值+22居全隊第二、效率值23排名全隊第三。即便得分不若前兩戰亮眼，他仍透過積極跑動、籃板鞏固與防守干擾，在場上持續發揮關鍵影響力。
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