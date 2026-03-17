身為114學年HBL「看板人物」，松山高中主將劉廷寬上月男甲8強賽先撞斷上排門牙再扭到腳踝，所幸球隊仍搶下4強門票，今天出席決賽記者會笑說已經裝好臨時假牙，韌帶撕裂的左腳踝傷勢也好了8成左右，準備好周末盡情享受小巨蛋舞台。

劉廷寬透露，為了開心迎戰高中生涯最後兩戰，先裝了臨時假牙，決賽後才會再處理門牙；8強賽關鍵戰他因門牙撞斷，說話會「落風」，進球無法燦笑，開口和隊友溝通也受限，讓他十分彆扭，「我享受比賽就會想笑，這次要把八強沒笑到的補回來，開心打球！」

去年率松山驚奇奪下隊史第7冠的教練葉韋喬提到，劉廷寬上周才歸隊訓練，但隊長潘彥銘上周卻也出現腸胃狀況，檢查結果是腹部積水，因此休息3天，還好現在狀況已好轉，球隊也針對8強的缺失不斷調整，為決賽做足準備，就看球員周末的臨場發揮。

劉廷寬自評腳傷恢復8成左右，做大角度反向動作時仍會有些酸痛，但不影響場上表現，「還有幾天，希望調整到最佳狀態。」他提到去年是學弟，關鍵時刻是學長楊程恩、查傑扛壓力，今年換自己扛球隊，心態上穩重也成長續多。

複賽和8強都有「大三元」表現的潘彥銘也說，身體狀況無礙，決賽就是「全力拚」，不會追求再一次的「大三元」，他說：「我不在意數據，拿冠軍就好！」

松山4強將和重返4強的能仁家商碰頭，爭奪冠軍戰門票，葉韋喬不諱言全部心力都放在4強賽，「都走到這，全力目標放在第一場，過關才有機會挑戰理想的成績（二連霸）。」