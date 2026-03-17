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HBL／決賽周末登場 冠軍隊加碼罰球爭汽車

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
中等學校體育總會下午舉行記者會，運動部常務次長洪志昌（中左）、高中體總會長胡劍峯（中右）與總教練及球員合影。記者黃義書／攝影
中等學校體育總會下午舉行記者會，運動部常務次長洪志昌（中左）、高中體總會長胡劍峯（中右）與總教練及球員合影。記者黃義書／攝影

114學年高中籃球聯賽（HBL）甲級決賽本周六將迎接為期兩天的最終決賽，今天男、女子組4強先齊聚決賽記者會，高中體總並宣布有別過往讓球迷抽汽車大獎，今年將由男、女子組冠軍隊以罰球方式爭取將汽車帶回家。

HBL從去年資格賽開始，歷經各階段賽程產出最後4強，男子組衛冕軍松山高中4強首戰將碰重返4強的能仁家商，8強賽打下全勝的東泰高中和南湖高中搶另張冠軍戰門票；女子組4強由尋求3連霸的北一女中對決永仁高中，陽明高中和回歸4強的南山高中碰頭。

尋求隊史第一次3連霸的北一女，是114學年唯一不敗球隊，教練駱燕萍說：「從沒想過能挑戰3連霸，以前連晉級4強都很困難，這段是很有趣的旅程。」北一近年在國內比賽鮮少嚐到敗績，心態調整是備戰決賽的重要關鍵，駱燕萍說：「小盃賽也有經歷（輸球），去美國時不是每場都贏，那段成長很多。」

今年「加碼」冠軍隊伍罰球爭奪汽車大獎，東泰教練高丁國柱笑說，這只是爭冠的額外禮物，「冠軍和汽車，還是會想冠軍。」他不斷提醒球員要享受比賽、放開來打，且「得失心不能太重」，希望子弟兵帶著自信迎接最後兩場考驗。

HBL決賽維持四強賽和季軍戰免費索票，冠軍賽售票的方式，決賽兩日將開放現場候補；門票售票所得扣除成本後將平均分給冠軍賽的4支隊伍，協助基層球隊發展。

今年決賽也將配合台師大碳排查計畫，並利用現場製作物如帆布輸出，製造成托特包，達到循環經濟和運動結合環境教育的意義。

中等學校體育總會下午舉行「114學年度高中甲級聯賽總決賽」記者會，邀請男、女四強球隊的總教練率領先發球員出席。記者黃義書／攝影
中等學校體育總會下午舉行「114學年度高中甲級聯賽總決賽」記者會，邀請男、女四強球隊的總教練率領先發球員出席。記者黃義書／攝影

中等學校體育總會下午舉行「114學年度高中甲級聯賽總決賽」記者會，邀請男、女四強球隊的總教練率領先發球員出席。記者黃義書／攝影
中等學校體育總會下午舉行「114學年度高中甲級聯賽總決賽」記者會，邀請男、女四強球隊的總教練率領先發球員出席。記者黃義書／攝影

南山高中 能仁家商 北一女 籃球 HBL

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