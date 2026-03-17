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HBL／總決賽周末登場 四強齊喊「嘸咧驚啦」拚冠
全國高中籃球最高殿堂決戰將登場，「114學年度高中甲級聯賽總決賽」今天舉行賽前記者會，男女四強隊伍齊聚互別苗頭，展現爭冠氣勢。主辦單位表示，面對強敵各隊皆信心十足，喊出「嘸咧驚啦」口號，誓言全力爭奪年度總冠軍，決戰將於3月21、22日在臺北小巨蛋登場。
中等學校體育總會下午邀請男、女四強球隊總教練與先發球員出席記者會，提前為賽事暖身。男生組由東泰高中、能仁家商、松山高中及南湖高中晉級；女生組則為北一女中、陽明高中、南山高中及永仁高中挺進四強，競爭激烈。
賽制方面，總決賽首日將由一、四種子及二、三種子進行四強賽，敗隊於隔日先打季軍戰，隨後由勝隊爭奪男、女總冠軍，兩日內完成最終排名。
票務部分，四強賽與季軍賽維持免費索票入場，冠軍賽則採售票制，票價介於100元至500元。主辦單位指出，售票收入扣除成本後，將平均分配給參與冠軍賽的4支隊伍，盼挹注資源、支持基層籃球發展。
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