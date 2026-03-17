籃球／混血軍團再+1？籃協接觸潛力新星

中華民國籃球協會宣布，經球探介紹，近日積極接觸目前就讀於奧克拉荷馬基督學院（Oklahoma Christian Academy）、剛滿17歲、身高已達203公分的旅美混血小將柯爾曼（Carter Coleman），協會與柯爾曼的家人包括父母、阿姨都聯繫上，副秘書長張承中並與柯爾曼的阿姨陳嘉蓓在台碰面。

籃協透過球探Sundon和柯爾曼牽線，張承中表示，柯爾曼的身分情況與小萊里（Isaiah Rider IV）略有不同但類似，柯爾曼有1/2台灣血統，小萊德有1/4台灣血統，都要先處理媽媽的護照問題。

柯爾曼的阿姨陳嘉蓓也是球員出身、熱愛籃球，目前籃協先與阿姨直接溝通，先模擬將來的流程及整體方向，包括介紹台灣的職籃環境、國家隊的組訓現況等等。

籃協表示，現階段就是盡量擴大國家隊的人才庫，同時尊重球員的意願與發展，不給球員或家人任何壓力，以最大誠意與善意說明法規、程序，先協助取得身分，將來是否批國家隊戰袍，都是百分百尊重。