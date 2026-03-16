114學年度中等學校足球聯賽11人制高中組決賽昨在輔仁大學足球場登場，高雄路竹高中一路闖關晉級冠軍戰，最終奪下全國亞軍，雖與冠軍失之交臂，但球隊展現的韌性與團隊合作，仍贏得現場觀眾掌聲，成為賽事最動人的畫面。

路竹高中晉級過程每一步都充滿挑戰，8強賽面對長年實力雄厚的花蓮高中，雙方一路拉鋸，最終路竹以5比4險勝，不僅突破多年不勝的關卡，也為球隊打開重返四強的大門；4強戰同樣驚險，守門員帶傷應戰，球隊仍憑穩定防守與關鍵進攻，以2比1擊敗華僑高中，成功挺進決賽，在壓力中展現出驚人韌性。

隊中20號球員李承佑，是球隊的關鍵人物之一，身為科學班學生，他每天在學業與訓練之間切換角色，仍在關鍵賽事攻入兩顆致勝球。對他而言，足球不只是競技，更是一場對自我極限的挑戰。

這場決賽，不只是球員的比賽，也是整個校園社群的共同參與，決賽當天，校方、家長會與後援團北上應援，親師生搭乘遊覽車到場加油，場邊吶喊聲此起彼落，為球員提供最直接的支持。

校長盧正川表示，足球場上的輸贏只是結果的一部分，真正重要的是學生在過程中學會團隊合作、承擔壓力與不輕言放棄的精神，這些能力比一場比賽的名次更長久。

球隊能一路闖進決賽，教練團的長期投入是關鍵因素，總教練謝孟軒長年深耕基層足球，從訓練到戰術安排，都陪伴球員一步步成長。這座亞軍獎盃，不只是一次比賽成果，也象徵多年培育的累積。

在校園體育的發展上，穩定的支持系統同樣重要，足球隊召集人李繼霞長期為球隊整合資源，讓學生能專心投入訓練，她表示，這次的成績來自校方、家長會與後援會的共同努力，也感謝企業與地方人士的支持，讓基層體育得以持續發展。

路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供

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路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供

路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供

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