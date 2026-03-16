快訊

羅志祥驚傳請辭「綜藝OK啦」 中天證實節目暫停錄製

竹科台電變電所起火原因出爐 廠內設備更新施工釀火災

竹科變電所設備測試發生火警 台電：未造成停電、原因調查中

聽新聞
0:00 / 0:00

路竹高中足球隊奪全國亞軍 拚戰到最後一刻寫下隊史佳績

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供
路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供

114學年度中等學校足球聯賽11人制高中組決賽昨在輔仁大學足球場登場，高雄路竹高中一路闖關晉級冠軍戰，最終奪下全國亞軍，雖與冠軍失之交臂，但球隊展現的韌性與團隊合作，仍贏得現場觀眾掌聲，成為賽事最動人的畫面。

路竹高中晉級過程每一步都充滿挑戰，8強賽面對長年實力雄厚的花蓮高中，雙方一路拉鋸，最終路竹以5比4險勝，不僅突破多年不勝的關卡，也為球隊打開重返四強的大門；4強戰同樣驚險，守門員帶傷應戰，球隊仍憑穩定防守與關鍵進攻，以2比1擊敗華僑高中，成功挺進決賽，在壓力中展現出驚人韌性。

隊中20號球員李承佑，是球隊的關鍵人物之一，身為科學班學生，他每天在學業與訓練之間切換角色，仍在關鍵賽事攻入兩顆致勝球。對他而言，足球不只是競技，更是一場對自我極限的挑戰。

這場決賽，不只是球員的比賽，也是整個校園社群的共同參與，決賽當天，校方、家長會與後援團北上應援，親師生搭乘遊覽車到場加油，場邊吶喊聲此起彼落，為球員提供最直接的支持。

校長盧正川表示，足球場上的輸贏只是結果的一部分，真正重要的是學生在過程中學會團隊合作、承擔壓力與不輕言放棄的精神，這些能力比一場比賽的名次更長久。

球隊能一路闖進決賽，教練團的長期投入是關鍵因素，總教練謝孟軒長年深耕基層足球，從訓練到戰術安排，都陪伴球員一步步成長。這座亞軍獎盃，不只是一次比賽成果，也象徵多年培育的累積。

在校園體育的發展上，穩定的支持系統同樣重要，足球隊召集人李繼霞長期為球隊整合資源，讓學生能專心投入訓練，她表示，這次的成績來自校方、家長會與後援會的共同努力，也感謝企業與地方人士的支持，讓基層體育得以持續發展。

路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供
路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供

路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供
路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供

路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供
路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供

路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供
路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供

路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供
路竹高中足球隊奪全國亞軍，拚戰精神感動全場。圖／高雄市教育局提供

▪中華隊球迷看過來！ 贊助經典賽訂製書輸入UDN專屬折扣碼【win88】現折$88

花蓮高中 籃球

延伸閱讀

2026 WBC中華隊十大話題球員

運動經濟學／WBC燃起棒球魂 企業力量撐起職棒半邊天

經典賽／韓國睽違17年重返8強獲4億獎金 奪冠獎勵高達12億

經典賽／中華隊擊敗韓國！陳冠宇場邊落淚 網笑翻：是王世堅嗎

相關新聞

路竹高中足球隊奪全國亞軍 拚戰到最後一刻寫下隊史佳績

114學年度中等學校足球聯賽11人制高中組決賽昨在輔仁大學足球場登場，高雄路竹高中一路闖關晉級冠軍戰，最終奪下全國亞軍，雖與冠軍失之交臂，但球隊展現的韌性與團隊合作，仍贏得現場觀眾掌聲，成為賽事最動人的畫面。

印地安泉網賽／瓦解哈薩克女王冠軍點 莎芭蓮卡首度封后

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）今年澳網決賽對決後，再度碰頭就是印地安泉女網賽決賽，這次莎芭蓮卡復仇成功，且是在瓦解芮芭奇娜一個「冠軍點」下逆轉，以3：6、6：3、7：6（8：6）登頂，生涯首度在這場大賽登頂。

TPBL／高國豪25分、9助攻 攻城獅擊退新北國王主場2連勝

TPBL新竹御嵿攻城獅今天在主場背靠背迎戰新北國王，靠著高國豪單場爆砍25分、9助攻帶領下，以113比90擊退國王，笑納...

PLG／看陳傑憲自傳獲啟發 周桂羽突破低潮喊：想打回球迷的心

連8場得分個位數，昨天甚至沒有得分的台北富邦勇士周桂羽，今天碰台南台鋼獵鷹隊衝破低潮，三分球6投4中攻下20分，搭配陳又瑋23分、洋將古德溫28分演出，聯手助隊以114：89止住2連敗，周桂羽也希望今天勝利是「反彈」的開始，球隊接續打出更好內容，「把球迷打回來」。

PLG／勇士外線火力放送 25分血洗獵鷹止敗

主場吞下2連敗的台北富邦勇士隊，今天面對台南台鋼獵鷹隊火力全開，全隊三分球26投14中，命中率超過5成3，上季加入勇士的陳又瑋更轟下加入勇士後的新高23分，助隊打出第四節打出一波24：5的海嘯攻勢拉開領先，最終以114：89守護主場，也賞給獵鷹3連敗。

TPBL／蔣淯安流鼻血照拚 夢想家27分大勝雲豹奪6連勝

TPBL聯盟前兩名的桃園台啤永豐雲豹和福爾摩沙夢想家今天在台中迷你蛋正面交鋒，上半場取得6分領先的夢想家，下半場拉開領先，最終在6人得分兩位數發揮下以111：84擊敗聯盟龍頭，不但拉出本季最長的6連勝，也取得對戰雲豹的2連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。