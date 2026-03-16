TPBL／從跌倒到站穩 唐維傑把自己一球一球練回來

2025-26賽季高雄全家海神面臨傷兵潮與戰力調整，1月下旬作客中信特攻一役更大膽變陣，由唐維傑、陳懷安、于煥亞、克力斯與奧迪傑聯袂先發。對海神而言，這不只是輪替上的應變，也是一種在低潮中尋找支撐的方式；對唐維傑而言，則像是漫長等待之後，再一次被推向比賽正中央。

傷癒復出的他，自2月起逐漸找回節奏，場上積極度明顯提升，數據與存在感都跟著回升。唐維傑曾歷經前十字韌帶斷裂的重傷，又因投籃失憶症被迫從右手改成左手投籃，如今在海神最需要有人頂上的時刻，選擇把自己往前擺。

起點不華麗，但很紮實

唐維傑曾入選U17中華隊國手。 唐維傑提供

回憶起在七賢國中時期，那時候的唐維傑，身高條件已經在同齡球員中相當突出，但教練並沒有急著把他固定在禁區，而是希望他先往前鋒方向發展，甚至偶爾讓他接觸持球與控球。對一名高個子球員來說，這些訓練在當下看起來不一定最直接，卻成了後來很重要的養分。持球節奏、外圍處理、腳步敏捷與空間判斷，這些能力沒有立刻把他推上舞台，卻在日後角色轉換時，悄悄撐住了他。

少年時期被看見，夢想也提早展開

唐維傑曾入選U17中華隊，對年輕球員來說，那不只是多一件國家隊球衣，而是一種被看見的證明。那代表在同齡競爭中已經站在前段，也代表會開始對未來有更多想像。當時的他希望去更高強度的環境挑戰自己，想赴美打 NCAA第一級，想看看自己究竟能走多遠。

只是，運動員的人生從來不總是照著最理想的選項前進。最後給他完整資源與獎學金機會的，是美國軍校。談起這個決定時，他笑稱：「與其說是自己選了軍校，不如說是軍校選了他。」這句話聽起來像玩笑，卻也很真實。

軍校生活，把人推到極限

唐維傑在美國軍校就讀。 唐維傑提供

到了美國，唐維傑才發現理想的另一面往往是極高強度的現實。對他而言，最難熬的莫過於大一。美國軍校不同於一般大學，生活不只上課、練球、考試那麼簡單，而是整套紀律分明、節奏高壓的體系。

軍校的生活從點名開始，白天上課，下午訓練，晚上還要完成作業與各種規範，假日甚至仍有軍事操練。連走路、站姿、生活細節都有規矩，新生幾乎是被制度整個包覆起來。

對一個剛到美國、還在適應文化與語言環境的年輕球員來說，這樣的生活並不容易。學長要求的時間壓力、規矩帶來的拘束感，都遠比想像中更沉重。在那樣的環境裡，如果不自己安排好生活，很快就會被節奏吞沒，也沒有人能替你完成該做的事。這些能力當時看起來像是生活訓練，後來卻成了唐維傑在職業賽場裡很重要的底層支撐。

原本想飛，卻先被傷病拉下來

好不容易適應了軍校的高壓節奏，命運卻給了他沉重的一擊。大學期間，唐維傑遭遇了前十字韌帶斷裂的重傷。對運動員來說，前十字韌帶受傷最殘酷的地方，不只是無法上場，而是整個成長節奏被迫中斷。別人用比賽累積經驗，唐維傑卻只能在復健室裡，一次又一次做著最枯燥的動作，重新確認自己的膝蓋還能不能承受這項運動。

比傷更深的低谷，是投籃失憶症

有一段時間，唐維傑連自己都不知道還能不能相信自己的身體。 唐維傑提供

如果說膝蓋傷勢讓唐維傑被迫停下，那麼投籃失憶症，則是讓他連最熟悉的自己都開始感到陌生。這個問題，外人聽起來或許抽象，但對球員而言卻非常殘酷。那些做了幾萬次、原本以為早已變成本能的出手動作，突然失去穩定性，甚至每一次出手都像不同的人投出來的。

最嚴重的時候，五個點的投籃動作都不一樣。那已經不是單純手感不好，而是身體、心理、受傷記憶與技術習慣全部混在一起，形成一種難以形容的失序感。

更現實的是，這個問題並沒有隨著時間自然痊癒。回到台灣加入職業賽場後，這份掙扎依然存在。他只能錄下自己的動作，一次次反覆觀看並和教練討論。對球員來說，最可怕的從來不是別人不相信你，而是有一段時間，你連自己都不知道還能不能相信自己的身體。

從右手到左手，他選擇把自己重練一次

從右手到左手，唐維傑選擇把自己重練一次。 唐維傑提供

後來，唐維傑做了一個極少數球員會做的決定：改成左手投籃。這並非單純的技術微調，也不是為了特立獨行，而是在長時間摸索與嘗試後，做出的務實選擇。他發現左手出手更順暢，和教練反覆討論後，決定徹底改變。這個決定的難度，在於它幾乎等同於將十幾年來的肌肉記憶徹底打掉重練，建立一套全新的動作秩序。

對職業球員來說，這不是一句「改就改」那麼簡單，那意味著從最基本的出手開始重建。每次訓練結束後，唐維傑常常留下來加練，他把每一球都當成重新校正的過程。別人的投籃是把熟悉練得更熟；他的投籃，卻是把失去的東西一點一點找回來。

當機會來了，他接住的不是光環，而是責任

加盟高雄全家海神後，唐維傑沒有急著把自己放在「我要證明什麼」的位置上。對他來說，回到職業賽場的第一件事，是先學著成為一個可靠的人。這一季，海神因傷兵影響而不斷調整陣容，唐維傑也因此獲得更多上場與先發機會。他沒有把先發理解成個人位置的提升，而是視為一種任務。

他認為，當球隊有人倒下，下一個人就要補上來，把該守的責任守住，把該做的工作做完。先發不只是名字被排進前五，更代表要更快進入比賽、更直接承擔攻守兩端的壓力，也要讓教練願意相信你的穩定度。

不是一路往上，但他一直沒有放棄回來

唐維傑跌倒過、懷疑過，卻始終願意用一球一球的練習，把自己重新拚回來。 唐維傑提供

如今的唐維傑，仍在海神體系裡尋找最適合自己的位置，也還在讓自己的身體、手感與比賽信心一步一步回到正軌。他還沒走到終點，但某種程度上，他早已證明了一件事：不是每個人都能順著掌聲成長，有些人必須在重傷與自我懷疑中，一磚一瓦地重建自己。比起一路往上的天賦劇本，唐維傑更像另一種球員，跌倒過、懷疑過，卻始終願意用一球一球的練習，把自己重新拚回來。

（全文由作者授權提供）