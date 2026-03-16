印地安泉網賽／瓦解哈薩克女王冠軍點 莎芭蓮卡首度封后

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）今年澳網決賽對決後，再度碰頭就是印地安泉女網賽決賽，這次莎芭蓮卡復仇成功，且是在瓦解芮芭奇娜一個「冠軍點」下逆轉，以3：6、6：3、7：6（8：6）登頂，生涯首度在這場大賽登頂。

莎芭蓮卡2023年和25年都屈居亞軍，今年在攝氏32度的高溫下嘗到冠軍滋味，讓她在印地安泉的回憶更加特別。進入比賽前，她的男友弗朗古利斯（Georgios Frangulis）先驚喜求婚，新加入的愛犬也一起相伴，如今再添冠軍盃，讓她笑說：「我餘生都會記得這一切。」

今天是兩位女將第16度交鋒，芮芭奇娜對戰紀錄雖居下風，但去年年終賽和今年澳網決賽都奪勝，2023年印地安泉決賽碰頭也是「哈薩克女王」帶走金盃，但今天只差1分錯過對戰連勝。

莎芭蓮卡接續就要轉戰邁阿密女網尋求衛冕，她笑說要慶祝印地安泉的好成績只能在飛機上喝個幾杯，「我是邁阿密的衛冕軍，所以我必須帶著最好狀態過去，但我憑著現在的感覺，我覺得能在場上全力以赴，展現最好表現，捍衛美麗的獎盃。」

莎芭蓮卡在印地安泉網賽女單封后。 歐新社

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