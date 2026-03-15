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TPBL／高國豪25分、9助攻 攻城獅擊退新北國王主場2連勝

中央社／ 台北15日電
攻城獅隊高國豪攻下25分，助隊贏得勝利。 TPBL提供
攻城獅隊高國豪攻下25分，助隊贏得勝利。 TPBL提供

TPBL新竹御嵿攻城獅今天在主場背靠背迎戰新北國王，靠著高國豪單場爆砍25分、9助攻帶領下，以113比90擊退國王，笑納近期2連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）攻城獅，昨天才在主場擊敗高雄全家海神，稍稍終止近期球隊的小低潮，而今天背靠背出賽，卻絲毫不顯疲態，首節僅以25比26落後對手1分。

第2節攻城獅展開反撲，在高國豪單節三分球2投2中、攻下8分，以及洋將馬力挹注11分的帶領下，攻城獅半場結束反以59比47取得雙位數優勢。

第3節國王試圖反攻縮小差距，但第4節又靠高國豪、馬力聯手攻下17分穩住領先；反觀國王末節團隊三分球6投1中，還發生6次失誤，無力逆轉戰局。

攻城獅除了高國豪表現出色外，洋將馬力（MarinMaric）也有29分、16籃板的高水準輸出；至於國王全隊以沃許本（Jason Washburn）的26分最高。

高國豪單場9助攻，也是本季次高，他賽後接受轉播單位訪問時表示，其實就是保持侵略性，有機會就嘗試得分，接著閱讀對方防守，然後試著去分球給隊友，「就像昨天曾柏喻也傳了10助攻，我是跟他學的啦。」

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