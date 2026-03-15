快訊

周三前晴到多雲「清晨2縣市低溫仍下探10度」這天起轉有雨天氣

美國駐以色列領事官邸遭伊朗飛彈碎片擊中 暫未傳傷亡

桃園工地開挖失當…鄰房倒塌全毀 市府開罰勒令停工

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／看陳傑憲自傳獲啟發 周桂羽突破低潮喊：想打回球迷的心

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
周桂羽三分球6投4中攻下本季最高的20分。圖／勇士提供
周桂羽三分球6投4中攻下本季最高的20分。圖／勇士提供

連8場得分個位數，昨天甚至沒有得分的台北富邦勇士周桂羽，今天碰台南台鋼獵鷹隊衝破低潮，三分球6投4中攻下20分，搭配陳又瑋23分、洋將古德溫28分演出，聯手助隊以114：89止住2連敗，周桂羽也希望今天勝利是「反彈」的開始，球隊接續打出更好內容，「把球迷打回來」。

近年成為中華隊常客的周桂羽，是勇士中生代倚賴的重點球員，但從1月中開始陷入低潮，今天總算有突破表現，他強調沒想太多，一直持續訓練，「也看了很多優秀運動員的訪談，像前陣子的棒球也會遇到一樣的問題，相信訓練，持續努力，比賽中展現訓練的努力。」

中華棒球隊隊長陳傑憲的自傳讓周桂羽得到啟發，了解到不同領域的優秀運動員也會遇到低潮、面對輿論壓力；旅美棒球員李灝宇的一段話也讓他很有感觸，周桂羽說：「他有段時間打不太到球，但愈打不到球，更要把頭抬起來。」不讓情緒陷入投不進的上一球，專注當下，讓他迎接今天的本季最高分。

勇士本季迎接「野獸」林志傑的退休賽季，但球隊戰績不如預期，周桂羽坦言不用看球迷留言也知道球隊狀況不好，「一心想把球迷打回來，前兩場不只輸球，連內容也沒很好，自己都不滿意。」他希望今天是反彈的開端，全隊一起努力，用實際內容贏回球迷的心。

勇士教頭吳永仁提到，經歷主場2連敗，全隊都知道今天比賽十分重要，球員賽前主動自己開會，教練團賽前也有開會提醒球員，也感謝陳又瑋和周桂羽不只進攻端的發揮，防守更下了許多努力，「這就是我們現在，這年紀的球員需要站出來，希望可以不只有洋將，每個人都可以跳出來，不管防守或進攻，都希望也渴望本土可以跳出來。」

獵鷹2月4戰全勝，但農曆年後吞下3連敗，教練柯納強調少了洋將翟蒙是球隊面臨的處境，必須振作守住第二名的位置，相信等到全員回到健康狀態仍大有可為。

陳又瑋 中華隊 富邦勇士 籃球

延伸閱讀

PLG／勇士外線火力放送 25分血洗獵鷹止敗

TPBL／蔣淯安流鼻血照拚 夢想家27分大勝雲豹奪6連勝

TPBL／德魯、曾柏喻聯手 攻城獅擊退海神甩低潮

PLG／葉惟捷飆24分洋基工程奪第3勝 與富邦勇士僅剩半場勝差

相關新聞

PLG／看陳傑憲自傳獲啟發 周桂羽突破低潮喊：想打回球迷的心

連8場得分個位數，昨天甚至沒有得分的台北富邦勇士周桂羽，今天碰台南台鋼獵鷹隊衝破低潮，三分球6投4中攻下20分，搭配陳又瑋23分、洋將古德溫28分演出，聯手助隊以114：89止住2連敗，周桂羽也希望今天勝利是「反彈」的開始，球隊接續打出更好內容，「把球迷打回來」。

PLG／勇士外線火力放送 25分血洗獵鷹止敗

主場吞下2連敗的台北富邦勇士隊，今天面對台南台鋼獵鷹隊火力全開，全隊三分球26投14中，命中率超過5成3，上季加入勇士的陳又瑋更轟下加入勇士後的新高23分，助隊打出第四節打出一波24：5的海嘯攻勢拉開領先，最終以114：89守護主場，也賞給獵鷹3連敗。

TPBL／蔣淯安流鼻血照拚 夢想家27分大勝雲豹奪6連勝

TPBL聯盟前兩名的桃園台啤永豐雲豹和福爾摩沙夢想家今天在台中迷你蛋正面交鋒，上半場取得6分領先的夢想家，下半場拉開領先，最終在6人得分兩位數發揮下以111：84擊敗聯盟龍頭，不但拉出本季最長的6連勝，也取得對戰雲豹的2連勝。

TPBL／攻城獅本土多點開花主場大勝海神 力保聯盟前4排名

TPBL新竹御嵿攻城獅今天在主場迎戰高雄全家海神，一開賽就展現強大進攻火力，打出一波15：1攻勢，於上半場迅速將分差擴大至15分以上，易籃後，雖有遭遇小亂流，但末節高國豪、蔡宸綱、德魯扛起得分重任，帶領攻城獅再度擴大分差至雙位數，終場攻城獅以113：97擊敗海神。

PLG／葉惟捷飆24分洋基工程奪第3勝 與富邦勇士僅剩半場勝差

下半季首場比賽就擊敗台南台鋼獵鷹收下賽季第二勝的新竹洋基工程，今天在作客台北富邦勇士主場的賽事中再度打出精彩一戰，在葉惟捷替補上陣猛轟生涯新高24分下，洋基工程在第二、三兩節一路壓制對手，最終以102：94收下賽季第3勝，富邦勇士則是苦吞2連敗。

SBL／冠名改「凱撒基隆黑鳶」遭議員質疑 市府：打擊士氣

基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊，但因把「凱撒」冠在最前面兩字，引發爭議。市政府今天說明，指合約規範呈現企業品牌，目前的質疑，對努力推動基隆籃球的團隊來說，不僅是誤解，也打擊士氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。