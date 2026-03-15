PLG／看陳傑憲自傳獲啟發 周桂羽突破低潮喊：想打回球迷的心

連8場得分個位數，昨天甚至沒有得分的台北富邦勇士周桂羽，今天碰台南台鋼獵鷹隊衝破低潮，三分球6投4中攻下20分，搭配陳又瑋23分、洋將古德溫28分演出，聯手助隊以114：89止住2連敗，周桂羽也希望今天勝利是「反彈」的開始，球隊接續打出更好內容，「把球迷打回來」。

近年成為中華隊常客的周桂羽，是勇士中生代倚賴的重點球員，但從1月中開始陷入低潮，今天總算有突破表現，他強調沒想太多，一直持續訓練，「也看了很多優秀運動員的訪談，像前陣子的棒球也會遇到一樣的問題，相信訓練，持續努力，比賽中展現訓練的努力。」

中華棒球隊隊長陳傑憲的自傳讓周桂羽得到啟發，了解到不同領域的優秀運動員也會遇到低潮、面對輿論壓力；旅美棒球員李灝宇的一段話也讓他很有感觸，周桂羽說：「他有段時間打不太到球，但愈打不到球，更要把頭抬起來。」不讓情緒陷入投不進的上一球，專注當下，讓他迎接今天的本季最高分。

勇士本季迎接「野獸」林志傑的退休賽季，但球隊戰績不如預期，周桂羽坦言不用看球迷留言也知道球隊狀況不好，「一心想把球迷打回來，前兩場不只輸球，連內容也沒很好，自己都不滿意。」他希望今天是反彈的開端，全隊一起努力，用實際內容贏回球迷的心。

勇士教頭吳永仁提到，經歷主場2連敗，全隊都知道今天比賽十分重要，球員賽前主動自己開會，教練團賽前也有開會提醒球員，也感謝陳又瑋和周桂羽不只進攻端的發揮，防守更下了許多努力，「這就是我們現在，這年紀的球員需要站出來，希望可以不只有洋將，每個人都可以跳出來，不管防守或進攻，都希望也渴望本土可以跳出來。」

獵鷹2月4戰全勝，但農曆年後吞下3連敗，教練柯納強調少了洋將翟蒙是球隊面臨的處境，必須振作守住第二名的位置，相信等到全員回到健康狀態仍大有可為。