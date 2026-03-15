PLG／勇士外線火力放送 25分血洗獵鷹止敗

主場吞下2連敗的台北富邦勇士隊，今天面對台南台鋼獵鷹隊火力全開，全隊三分球26投14中，命中率超過5成3，上季加入勇士的陳又瑋更轟下加入勇士後的新高23分，助隊打出第四節打出一波24：5的海嘯攻勢拉開領先，最終以114：89守護主場，也賞給獵鷹3連敗。

第一節4投盡墨、得分掛蛋的古德溫，第二節連投帶罰連得8分，助勇士領先擴大到45：35；獵鷹連拿5分縮小差距之際，古德溫再飆進外線，雖沒把握「4分打」，單節仍有14分進帳，助隊帶著51：43領先進入下半場。

獵鷹第三節後衛群聯手發威，白薩和谷毛唯嘉連續取分，助隊打出13：8的開節攻勢，麥拉倫的跳投出手更讓獵鷹66：65超前。勇士落後時刻周桂羽挺身而出，他連續外線進球讓勇士回到73：70領先，賴廷恩也追加外線，不過獵鷹在洋將麥拉倫投進壓哨三分彈下，三節打完比分仍以76：78緊咬。

第四節周桂羽率先進球，陳又瑋再追加兩記三分彈，勇士一波8：0開節攻勢讓領先回到兩位數，也逼獵鷹開節不到2分半就喊出暫停。獵鷹暫停也沒能止血，勇士曾祥鈞、陳又瑋追加分數，一波24：5攻勢徹底拉開差距，最終就在單節灌進34分下止住連敗。

古德溫轟下本季最高28分，陳又瑋三分球5投4中攻下23分，周桂羽三分球6投4中拿下20分；獵鷹以谷毛唯嘉19分最佳，洋將貝納師17分，麥拉倫16分。