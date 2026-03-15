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TPBL／蔣淯安流鼻血照拚 夢想家27分大勝雲豹奪6連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蔣淯安對雲豹被打到流鼻血，仍助隊奪勝。圖／TPBL提供
蔣淯安對雲豹被打到流鼻血，仍助隊奪勝。圖／TPBL提供

TPBL聯盟前兩名的桃園台啤永豐雲豹和福爾摩沙夢想家今天在台中迷你蛋正面交鋒，上半場取得6分領先的夢想家，下半場拉開領先，最終在6人得分兩位數發揮下以111：84擊敗聯盟龍頭，不但拉出本季最長的6連勝，也取得對戰雲豹的2連勝。

夢想家今天點點開花，除洋將湯普金斯、霍爾曼和班提爾得分兩位數，本土後衛蔣淯安、林俊吉和張宗憲也提供火力貢獻，林俊吉攻下18分，張宗憲16分、4助攻，被打到流鼻血的蔣淯安繳出12分、6籃板、6助攻，助隊第三節打出24：15的單節表現，從半場的62：56領先到差距擴大到86：71。

第四節雲豹進攻手感持續低迷，單節19投僅6中拿下13分，反觀夢想家有班提爾單節10分發揮，助隊再拉大優勢，最終在主場寫下27分大勝。

對於球隊近期拉出6連勝表現，繳出全能數據的蔣淯安提到，全隊成員對彼此愈來愈多信任，「不管防守或執行教練策略，我們都有一一做到，當然就會順利贏球。」他也強調，球隊仍有許多需要修正部分，即使今天贏球，還是要回去看需要加強的部分，持續進步。

夢想家開季前3度碰雲豹都吞敗，不過近2戰都奪勝，今天更以27分差距捍衛主場，蔣淯安透露教練簡浩的交代很簡單，「每個人都要熟記和背著他們的戰術，他們喊什麼戰術我們應該要做執行的防守策略，今天滿多部分都做滿好，防守上做不錯的發揮，這應該是贏球的一部分。」

雲豹今天團隊命中率僅3成8，三分球18投更僅3中，全隊以迪亞洛27分最佳，克羅馬20分，林信寬11分是唯一得分兩位數的本土球員。

張宗憲 台啤 蔣淯安 籃球

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