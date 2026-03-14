TPBL／攻城獅本土多點開花主場大勝海神 力保聯盟前4排名

TPBL新竹御嵿攻城獅今天在主場迎戰高雄全家海神，一開賽就展現強大進攻火力，打出一波15：1攻勢，於上半場迅速將分差擴大至15分以上，易籃後，雖有遭遇小亂流，但末節高國豪、蔡宸綱、德魯扛起得分重任，帶領攻城獅再度擴大分差至雙位數，終場攻城獅以113：97擊敗海神。

今天攻城獅共四名本土球員得分上雙，高國豪拿下17分、4助攻，曾柏喻拿下11分、10助攻，劉丞勳拿下12分，蔡宸綱拿下12分5助攻。總教練威森表示，「高國豪在一開賽展現高強度的攻守表現後，每一位隊員都將這精神延續下去，這是今天本土球員多點開花的關鍵。很高興看到本土球員陸陸續續跳出來扛起得分重任，大家都更融入目前的攻守系統。」

高國豪則說：「經過周三的賽事後，我在看影片檢討時發現自己很多該攻卻未攻的回合，所以今天我一開賽就把強度拉到最高，也想辦法感染團隊，很高興這股力量有延續下去。」

今天攻城獅團隊三分球命中率高達五成，共命中15記三分彈。劉丞勳說：「我認為這要歸功於威森教練設定的進攻體系，然後我們都有在最合適的時機出手，每一位球員都不貪功，這就是現在攻城獅團隊球風的一大特色。」

除了場上激烈的對抗，「瑞迪的大冒險物語」主題活動也讓今日的風城主場充滿歡笑。賽前特別由蕭順議帶領吉祥物瑞迪、紙箱Uncle在2F入口處親自迎接獅紫軍。開場表演則由 Lioneers Dance Jr. 與小小慕獅聯手瑞迪帶來熱力四射的舞蹈。中場休息時間舉辦的「第六屆寶寶爬行大賽」更是今日主場活動的高潮，迷你獅紫軍們在場中奮力爬行的萌樣，讓現場增添了不少溫馨感。